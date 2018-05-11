في اول زيارة له تفقدية .. استمع لمرئيات ومطالب المراجعين

جوف -سكاكا :
أثنى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي على الجهود المبذولة في بلدية دومة الجندل.
وقال: «ما رأيته يثلج الصدر من أعمال مناطة في البلدية من اعمال يومية وتصاميم عمرانية وأعمال فِي الحدائق وفي بحيرة دومة الجندل »
وأوضح المهندس الغامدي أن خدمة منطقة الجوف وكافة محافظاتها وقراها شرف كبير له ولزملائه في الامانة والبلديات التابعة ولابد من العمل المتواصل لتقديم كل الخدمات وأفضلها وأميزها ولابد من تضافر الجهود والعمل بكل جهد تحقيقًا لتطلعات ورؤية سمو أمير منطقة الجوف ” حفظه الله ” ، مؤكدا أن الزيارات ستكون مستمرة وبشكل متواصل لجميع بلديات المنطقة وفق برنامج زمني وايضا ستكون هناك زيارات مفاجئة لرصد أراء المواطنين والاطلاع على الخدمات المقدمة والمشاريع المنفذة .
جاء ذلك في تصريح لأمين منطقة الجوف عقب زيارته التفقدية لمقر بلدية محافظة دومة الجندل، موجهاً بضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية واستكمالها وفق البرامج الزمنية المخطط لها مع تذليل كل العوائق لضمان سرعة التنفيذ وسرعة تنفيذ المركز الحضاري ببحيرة دومة الجندل بالتنسيق مع الامانة لعمل التصاميم العمرانية من الطراز الحديثة العمراني والذي سيكون هو المشرف شخصيا على الاعمال التطويرية في بحيرة دومة الجندل .
وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق ورؤساء الأقسام وفور وصوله شاهد عرضًا مرئيًا لأهم أعمال البلدية ، والتي تضمنت الدراسات الاستشارية للمشروعات التطوير لبحيرة دومة الجندل وابرز الاعمال اليومية وتصاميم الحدائق وابراز المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ .
بعدها عقد اجتماع مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام في البلدية حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل باخلاص وتفاني مؤكداً خلال الاجتماع الذي تم عقده على تنفيذ كل المشروعات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تعترض سير العمل في المشروعات ، ثم حضر المهندس الغامدي توقيع احد الاتفاقيات بالبلدية .
بعدها التقى بعدد من المواطنين والمراجعين واطلع على معاملاتهم واستمع الى مرئياتهم ومتطلباتهم واعدا بتحقيق كل ما يمكن ان يساهم في راحتهم ورفاهيتهم .
وتأتي زيارة أمين منطقة الجوف في إطار متابعة أعمال البلديات والوقوف عن كثب على سير أعمال تنفيذ المشروعات تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ .