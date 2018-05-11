الحوار الوطني نفذ برنامج الحوار الأسري لمعلمات الرحمانية بالجوف

جوف -سكاكا :
نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة الجوف ممثلاً في أكاديمية الحوار برنامج “الحوار الأسري” لمعلمات مدارس الرحمانيه الأهلية بسكاكا.وتم تنفيذ البرنامج من قِبل المدربة المعتمدة من أكاديمية الحوار لطيفة السقمي الرويلي.
وقالت مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذة حورية بنت عبدالله الجديع، أن البرنامج يأتي ضمن حرص المركز لنشر ثقافة الحوار وترسيخ دور الأسرة في ذلك، معربة عن شكرها لإدارة المدرسة وللمدربة في تنفيذ البرنامج.
وفي نهاية البرنامج تم توزيع شهادات الحضور بالإضافة على المشاركات.