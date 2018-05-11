أمين منطقة الجوف يزور مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

جوف -سكاكا :
زار أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، مسجد الخليفة عمر بن الخطاب “رضي الله عنه ” وقلعة مارد ، حيث كان في استقباله الاستاذ . أحمد القعيد مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة دومة الجندل ، الذي قام بالتعريف عن الاثار و مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد .
وأعرب المهندس الغامدي عن سروره بما شاهده من آثار وشواهد من التاريخ القديم ، مبديأ إعجابه بما شاهده من إمكانات تساعد على نجاح السياحة بالمنطقة.
مؤكدا أن بلدية محافطة دومة الجندل وامانة منطقة الجوف سيعملان معاً الى جانب السياحة وفق الخطط والبرامج وسيعملان جاهدين لخدمة المنطقة وزوارها.