رئيس بلدية أبوعجرم يشارك في المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن

جوف -قبيّل الشمري:
شارك رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل الحسن في المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن والمنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢١ – ٢٤ شعبان لعام ١٤٣٩هـ وقد قدم الحسن ورقة عمل بعنوان ( كيف تستطيع المدن الصغيرة البدء بمشاريع الأنسنة الناجحة )
تحدث فيها عن فرص ونجاح المدن الصغيرة في أنسنة المدن عارضا بعض التجارب التي نفذتها بلدية أبوعجرم في هذا المجال.
وقد أعرب المهندس الحسن عن جزيل شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الجوف م.درويش الغامدي ، لدعمه وتوجيهاته وموافقته لحضور هذا المؤتمر .
الجدير بالذكر إن هذا المؤتمر أقيم بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ،وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
ويهدف هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء من ٥٠ دولة إلى مناقشة الحالة الحالية للمدن السعودية ومدى ملائمة العيش فيها والوصول إلى خطوات وإجراءات واضحة لتطوير جودة المدن السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠ كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة أفضل الاليات المحلية والدولية لتطوير مشاريع المدن الملائمة للعيش بها وخلق مشاريع إنسانية جديدة في المدينة المنورة.