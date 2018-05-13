بدعم من العويضة والعيسى وجميل “بر الجوف ” تبدأ بتوزيع سلة رمضان

جوف -سكاكا:
بدأت صباح اليوم جمعية البر الخيرية بالجوف وبدعم من مؤسسة أوقاف فهد بن عبدالله العويضة ومؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية وصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع بتوزيع السلة الرمضانية على جميع الأسر المسجلة بالجمعية وذلك بمقر الجمعية بحي المطر لدى القسمين الرجالي والنسائي.
وقد أوضح رئيس الجمعية المكلف الدكتور نواف الخالدي بأن السلة الرمضانية سيتم صرفها من خلال مستودع الجمعية والواقع بحي الطوير، وأضاف الخالدي بأن السلة تحتوي على أكثر من 15 صنف من الأصناف الرمضانية التي تحتاج لها الأسر خلال الشهر المبارك.
وقدم الخالدي جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة أوقاف فهد بن عبدالله العويضة ولمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية ولصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ولجميع من ساهم في هذه السلة سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.
ودعا الخالدي المحسنين ورجال الأعمال بتقديم الدعم ومد يد العون للجمعية لتقوم بواجبها نحو الفئات التي ترعاها خصوصًا مع إقبال شهر الخيرات سائلاً الله للجميع قبول الصيام والقيام.