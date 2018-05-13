حاصلةً على الاعتماد الأوروبي ADEE)) :طب الأسنان بجامعة الجوف قائدةً على مستوى الشرق الأوسط

- إبراهيم القصادي - بيش :
حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الجوف على الاعتماد الأوروبي ADEE)) منضمةً إلى فئة (LEADER:Participating Schools) كرابع جامعة سعودية تحصل على هذا الاعتماد ولمدة عامين.
وقال وكيل الجامعة وعميد كلية طب الأسنان د. بدر الزارع إن هيئة اعتماد تعليم طب الأسنان الأوروبي ADEE)) قد أعلنت عبر موقعها على الإنترنت تصنيف الكليات التي حصلت على الاعتماد، معبراً عن فخره واعتزازه بإعلان كلية طب الأسنان بجامعة الجوف من الكليات القائدة في مجال تعليم طب الأسنان على مستوى الشرق الأوسط.
وحول آلية الحصول على الاعتماد، قال د. الزارع إن لجنةً من دول أوروبية كبريطانيا وإسبانيا والسويد، قد زارت كلية طب الأسنان بالجامعة، واطلعت على جميع جوانب العملية التعليمية فيها، ملتقيةً الطالبات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعيادات طب الأسنان وعينات من مراجعيها، وكذلك المعامل والمقررات الدراسية وطرق التدريس والتدريب والتعقيم .. وغيرها، وقال: “لقد التقت اللجنة كل الفئات المعنية، وطبقت عليها أدق المعايير والأحكام، وكانت النتيجة أن حققنا هذا الاعتماد من بين الكثير من الجامعات المحلية والدولية الأخرى التي تقدمت وزارتها لجنة الاعتماد الأوروبي”.
ورفع وكيل الجامعة وعميد الكلية التهنئة لمعالي مدير ومنسوبي الجامعة وكلية طب الأسنان على هذا الإنجاز المتميز على مستوى الشرق الأوسط، متطلعاً إلى استمرار العمل بذات المستوى المتقدم من التجويد ومواكبة المستجدات العالمية في كل جوانب العملية التعليمية في مجال طب الأسنان، ترجمةً للدعم الكبير الذي تحظى به الجامعات من القيادة الرشيدة أيدها الله.
وكان معالي مدير الجامعة أ.د/إسماعيل البشري قد شكر عميد ومنسوبي كلية طب الأسنان بالجامعة على جهودهم الواضحة وعملهم المميز الذي تُوّج بالحصول على الاعتماد الأوروبي لتعليم طب الأسنان وتحقيق القيادة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.