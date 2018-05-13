أمير الجوف يفتتح مشاريع تطويرية بصحة محافظة القريات

جوف - عبدالعزيز الحموان :
دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم الأحد وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المشاريع التطويرية بصحة محافظة القريت.
وفور وصول سموه لمستشفى القريات كان في استقباله معالي وزير الصحة ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر والمسؤولين ، حيث تجول سموه داخل المشاريع التطويرية مستمعاً إلى شرح عنها .
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى معالي الدكتور توفيق الربيعة كلمة أوضح فيها أن البناء في هذا الوطن المعطاء بفضل الله مستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتُجسد هذه المشاريع التي نسعد جميعاً اليوم بتدشينها الرعاية الكريمة والدعم اللا محدود من لدن حكومتنا الرشيدة للخدمات الصحية والحرص على صحة وسلامة المواطنين .
مضيفاً أن الصحة سعت من خلال مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى القريات العام لتحقيق معايير الجودة وتوفير كافة المتطلبات التي تساهم في رفع كفاءة الأداء ، وذلك من خلال المشاريع التطويرية والتي تمثلت في تطوير قسم النساء والولادة بعدد 52 سرير بنسبة زيادة 74% وتطوير وتأهيل مبنى العيادات الخارجية وزيادة عدد العيادات بنسبة 135% وتدشين مركز السمنة وتطوير النظام الصحي الإلكتروني وتطوير المختبر المركزي وبنك الدم ومركز السموم وتطوير المبنى الإداري، وغرف العمليات، ومركز الغدد الصماء والسكر، والصيدلية الداخلية، وتأهيل الموقع العام.
وأبان معاليه أننا نحتفل اليوم بإضافة حزمة من مشاريع الخير الصحية الحيوية والهامة وهي الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز أمراض وجراحة القلب وافتتاح مستشفى الملك فيصل بالمحافظة ووضع حجر الأساس لتطوير وتأهيل كلاً من مباني مركز الكلى، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز طب الأسنان التخصصي، وقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة للكبار وتأهيل وتطوير سبعة مراكز صحية وتأهيل وتطوير مستشفى العيساوية وتأهيل وتطوير مستشفى الصحة النفسية.
وأكد معاليه أن هذه المشاريع ستسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة ، وتقليل الإحالات للمستشفيات خارج المحافظة، كما أنها تمثل إضافة مميزة لمنظومة المرافق الصحية بالمحافظة .
وتقدم الدكتور الربيعة بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الدعم المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة ، كما قدم شكره لكافة الزملاء منسوبي الشؤون الصحية والعاملين في المرافق الصحية على جهودهم للإرتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .
بعد ذلك تم عرض مرئي عن المشاريع التطويرية في صحة القريات .
ثم ألقى مدير صحة القريات عبد الرحمن بن دبي الحربي كلمة أكد فيها أننا نعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة ولمعالي وزير الصحة على دعمهم وحضورهم لحفل اليوم.
بعدها دشن الأمير بدر بن سلطان المشاريع التطويرية، ثم توقيع اتفاقية بين إدارة التعليم والغرفة التجارية والصحة بالقريات .
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة الجوف المساهمين في المشاريع التي تم تدشينها.