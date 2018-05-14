إدارة “تعليم الجوف” تعلن أسماء الفائزات بجائزة المدرسة المعززة للسلوك الإيجابي

جوف - سكاكا – أمل الشبيب :
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” أسماء الفائزات بجائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي فئة الطالبة، فئة المدرسة.
وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” الأستاذة صباح بنت هليل الفارس أن البرنامج ارتكز على محاور أساسية تتمثل في خفض السلوك السلبي و إنماء السلوك الإيجابي، من خلال اتخاذ أساليب علمية تعزز السلوكيات الرائدة، وأضافت انه تم وضع خطة تدريبية من الفصل الأول استهدفت القيادات المدرسية والمرشدات والمعلمات.
ومن جهتها، بينت منسقة البرنامج الأستاذة عبير بنت محمد المعجل أن الهدف من البرنامج هو رعاية وتنمية السلوك الإيجابي لتحقيق توافق نفسي واجتماعي وتربوي للطالبات، وقالت أنه تم إذكاء التميز السلوكي بتكريم وجوائز خاصة للفائزات بعد تحكيم الملفات من قبل لجنة مختصة ووفق معايير وشواهد مطلوبة للترشيح، ورصدت المدارس الفائزة وهي: مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، ومدرسة الأولى المتوسطة بطبرجل.
والطالبات الفائزات بجائزة التميز السلوكي الايجابي مرتبات حسب المراكز هن: حنان بنت حمدان الفالح من مدرسة الحادية والعشرون الابتدائية بسكاكا، شمس بنت محمد العقيل من مدرسة الثالثة الابتدائية بسكاكا، ناريــز بنت ناشي الرويلي من مدرسة الثالثة بقارا، الـغــند بنت خالد القنيفذ من مدرسة رياض الصالحين الابتدائية بسكاكا، ريماس بنت تيسير السرحاني من مدرسة الرابعة الابتدائية بسكاكا، ماوية بنت إبراهيم الجدوع من مدرسة الاولى المتوسطة بدومة الجندل، ساجدة بنت حمدان الوردي من مدرسة رياض الصالحين المتوسطة بسكاكا، وجد بنت فهد الحزيم من مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، كادي بنت محمد الزيدان من مدرسة رياض الصالحين المتوسطة بسكاكا، مجد بنت خالد الكريع من مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، جود بنت عقاب السالم من مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا، رنا بنت إبراهيم أبو عبادة من مدرسة بسيطا الأهلية بطبرجل، شروق بنت صالح الرويلي من مدرسة هديب الثانوية، رهف بنت زياد الشبيب من مدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا، رغد بنت سلطان الوسم من مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا.