العشيش يرزق بمولودته “يمين”

جوف - سكاكا :
احتفى فيصل العشيش بقدوم مولودته الاولى قبل عدة ايّام والتي اتفق وحرمه على تسميتها يمين.
وتلقى العشيش التهاني والتبريكات من الأصدقاء والزملاء متمنين لها حياة سعيدة، وألف مبروك.
2018/05/14
2018/05/14
جوف - سكاكا :
احتفى فيصل العشيش بقدوم مولودته الاولى قبل عدة ايّام والتي اتفق وحرمه على تسميتها يمين.
وتلقى العشيش التهاني والتبريكات من الأصدقاء والزملاء متمنين لها حياة سعيدة، وألف مبروك.
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…