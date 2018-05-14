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العشيش يرزق بمولودته “يمين”

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مجتمع الجوف

2018/05/14

2018/05/14


العشيش يرزق بمولودته “يمين”



جوف - سكاكا :

احتفى فيصل العشيش بقدوم مولودته الاولى قبل عدة ايّام والتي اتفق وحرمه على تسميتها يمين.
وتلقى العشيش التهاني والتبريكات من الأصدقاء والزملاء متمنين لها حياة سعيدة، وألف مبروك.


 

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