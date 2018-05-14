جوف - عبدالعزيز المشـيطي _القريات :
ازالت 324 لوحة مخالفة و 114 مركبة تالفة
أمانة الجوف : تحقق نجاحاً كبيراً في معالجة التشوة البصري للأسبوع الخامس
حققت أمانة منطقة الجوف نجاحاً كبيراً في تنفيذ خطتها للأسبوع الخامس من حملة “معالجة التشوه البصري “، وأنهت الامانة وبلدياتها التابعة الأسبوع الخامس من الخطة المكثفة لمعالجة مظاهر التشوه البصري بمدن ومحافظات المنطقة وبدات بخطتها للأسبوع السادس .
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، أن أمانة منطقة الجوف تواصل تنفيذ مهامها وفق خطة العمل المكثفة المعدة لتنفيذ محاور المبادرات بمنطقة الجوف ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخراً على مستوى المملكة، من خلال تنفيذ محاور خطة الستة الأسابيع المكثفة وفق العناصر المحددة بالخطة .
واوضح المهندس الغامدي انه تم إزالة 324 لوحة مخالفة و 114 مركبة تالفة ومهملة من الشوارع العامة ومعالجة 12 مواقع للباعة المتجولين ، وإزالة 8 مواقع لتربية المواشي والاستراحات ، وإصلاح1763 مترا مربعا من حفر الشوارع والارصفة المتهالكة ، كما تم إزالة8950 متر مربع من مخلفات البناء والهدم داخل الاحياء ، ومعالجة ووضع250 حاوية نظافة داخل الأحياء ، وتقليم الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بمساحة10233 متر مربع ,ودهن الارصفة بمساحة 3200 متر مربع ، وازالة الكتابات المشوه المظهر العام 2600 ملصق وكذلك إصلاح 750 عمود انارة .
وأشار المهندس الغامدي إلى أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات معالجة حملة “التشوه البصري”، الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بمنطقة الجوف .
وشكر المهندس الغامدي فريق العمل المكلف من الأمانة والبلديات والذي قدم جهدا مميزاً ، فيما ثمن تعاون وتجاوب الأهالي مع الحملة التي من شانها الارتقاء بالمنطقة للأفضل.