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للمرة الثانية “أمانة الجوف ” تدعو (٢١) مواطن ومواطنة لتسديد المستحقات لإفراغ أراضيهم

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/14

2018/05/14


للمرة الثانية “أمانة الجوف ” تدعو (٢١) مواطن ومواطنة لتسديد المستحقات لإفراغ أراضيهم



جوف -سكاكا:

أعلنت أمانة منطقة الجوف وللمرة الثانية للمواطنين المرفقة أسمائهم سرعة مراجعة ادارة المنح بالامانة لإنهاء افراغات اراضيهم وعددهم (21) شخص ، بتسديد المستحقات المالية على تلك الاراضي تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية بذلك وهم :-
١/ يوسف بن حمدان ميهوج الرويلي
٢/عزيز بن هلال عايد الدغماني
٣/فايز بن مصبح مشحن الشراري
٤/محمد بن راشد الشراطين
٥/مطيره بنت سالم حمد الفهيقي
٦/ محمد بن مسلط صالح العنزي
٧/هديباءبنت على مشوح الشمري
٨/اشرف بن يوسف خميس المشعل
٩/خالد بن متعب عناد الضلي
١٠/صباح بنت مرزوق محمد الخليفه
١١/عمير بن حمدان عمير الخليفه
١٢/فرحان بن عدمه قويض الكويكبي
١٣/رامي بن فايز عايد الرويلي
١٤/فاطمة بن عبدالله عرفج الجابر
١٥/طارق بن شباط جعران الرويلي
١٦/صحن بن عماش جبار الرويلي
١٧/عبدالهادي بن ناجي راشد المري
١٨/مشهور بن دهيمان عناد الرويلي
١٩ /خزينه بنت فريح شمعان العنزي
٢٠/صباح بن مسلم فضى العرماني
٢١/منيف بن عبدالله عليان العلي
ودعت الامانة لسرعة التسديد لإنهاء افراغ اراضيهم واستكمال الاجراءات النظامية


 

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