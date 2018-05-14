“تنسيقي الجوف” يستضيف مستشار مؤسسة الملك خالد الخيرية

جوف - سكاكا :
في إطار التوجه التنموي للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بمنطقة الجوف التقى يوم أمس الأحد أعضاء المجلس بسعادة الأستاذ ماهر أبو حجلة مستشار مؤسسة الملك خالد الخيرية.
وتضمن اللقاء دراسة وبحث مسودة اتفاقية تنموية لتطوير آليات عمل المجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالجوف ضمن خطة عمل متكاملة برعاية ومتابعة مؤسسة الملك خالد الخيرية .
فيما تم استعراض المسودة ومناقشتها استعداداً لعرضها على رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف حفظه الله لاعتمادها وذلك انطلاقاً من حرص سموه على تطوير القطاع الثالث بالمنطقة بما يخدم ويحقق رؤية 2030.
في نهاية اللقاء قدم سعادة أمين المجلس الأستاذ سعدون الوشيح شكره لمؤسسة الملك خالد الخيرية ولسعادة المستشار أبو حجلة لحرصهم على نهضة العمل الخيري بالمنطقة.