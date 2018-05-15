جوف -سكاكا:
حملات أمنية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات
استمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة اﻻقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف) .
نفذت حملة تفتيش بالصناعية القديمة بمدينة سكاكا صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨-٨-١٤٣٩ هـ بمشاركة قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة ومفتشي مكتب العمل.
كذلك نفذت عصر نفس اليوم حملة أخرى بسوق الأغنام والإبل والأعلاف ومواقف الأسواق التجارية بمدينة سكاكا .
كما نفذت شرطة محافظة القريات مساء نفس اليوم حملة تفتيش بالمحافظة . ونتج عن تلك الحملات مجموعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل . واستكملت محاضرهم حسب المتبع وتسليمهم للجهة المختصة.