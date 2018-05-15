بالصور.. إخلاء 50 شخصًا بعد حريق في مبنى سكني بسكاكا

جوف -سكاكا:
نجحت فرق الدفاع المدني بسكاكا في السيطرة على حريق بمبنى سكني مكوَّن من خمسة أدوار، وإخلاء 50 شخصًا من ساكنيه احترازيًا.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش الرويلي: إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا فجر اليوم الثلاثاء عن حادث حريق في أحد المباني السكنية مكوّن من خمسة أدوار، موضحًا انتقال الفرق اللازمة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن اندلاع حريق في التمديدات الكهربائية الموصلة للعوامة الكهربائية لخزاني مياه بسطح المبنى السكني.
وأشار إلى أن الحريق انتقل إلى الجزء الأمامي العلوي للمبنى المغطى بألواح الكلادينق، مؤكدًا إخلاء 50 شخصًا احترازيًا والسيطرة على الحريق وإخماده من قبل الدفاع المدني، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.