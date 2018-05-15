بالصور.. شرطة الجوف تعلن تفاصيل مطاردة “أبو عجرم”.. وحصيلة المضبوطات

جوف -سكاكا:
كشف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، اليوم (الاثنين)، تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها عناصر من شرطة المنطقة، وأسفرت عن ضبط سائق سيارة، حاول الهرب من نقطة أمنية بمركز أبو عجرم.
وبين أنه أثناء تمركز النقطة الأمنية التابعة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، بالجهة الغربية لمركز أبو عجرم تم إيقاف مركبة بدون لوحة أمامية، وعند التأكد من وضع صاحبها هرب من النقطة، وتمت متابعته وإقامة نقطة أخرى قبل كبري الرديفة.
وعند اقتراب قائد المركبة من النقطة نزل على جانب الطريق لتفادي النقطة مما أدى لانحراف مركبته واصطدامها بأحد اللوحات الإرشادية على جانب الطريق، قبل هروبه منها مجددًا على أقدامه، لكن تم ضبطه.
وعند تفتيش المركبة عثر على أكثر من ٨٩ حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم طلب الهلال الأحمر لنقل قائد المركبة لمستشفى دومة الجندل وحالته مستقرة. وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.