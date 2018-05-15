بالصور.. ألعاب نارية تشعل حريقًا في منزل بسكاكا

جوف -سكاكا:
تمكنت فرق الدفاع المدني بسكاكا من السيطرة على حريق اندلع في منزل بحي اللقائط في سكاكا، نتج عنه حالة اختناق لفتاة جراء عبث الأطفال بالألعاب النارية.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش الرويلي: إن الحريق اندلع مساء أمس الاثنين في منزل بحي اللقائط، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع.
وأشار المقدم الرويلي إلى أنه عند الوصول لموقع البلاغ تبيّن أن الحادث عبارة حريق داخل صالة بالدور الثاني لمنزل مكوّن من دورين تم إخماده، ونتج عن الحادث إصابة فتاة بحالة اختناق، وتم نقلها بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.
وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عبث الأطفال بالألعاب النارية داخل المنزل.