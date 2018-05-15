مجلس ” بر الجوف ” يعقد اجتماعه الشهري

جوف -سكاكا:
عقد صباح اليوم الثلاثاء وبرئاسة الدكتور نواف الخالدي الرئيس المكلف للجمعية الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بحي المطر.
حيث صادق المجلس على التقرير الاجتماعي والتقرير المالي لشهر أبريل من العام 2018 بعد الاطلاع عليها ودراستها.
كما أستمع المجلس إلى شرح مفصل من مدير الجمعية المكلف الأستاذ عبدالله الحموان حول توزيع السلة الرمضانية على المستفيدين وعن استعدادات مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.
هذا وأوضح الدكتور نواف الخالدي رئيس الجمعية المكلف بأن المجلس ناقش ما جاء في التعميم الوارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص حاويات جمع الورق والملابس والآلية الجديدة لها، حيث تمت الموافقة على وضع ثلاث حاويات لدى مقر الجمعية بحي المطر ومستودع الجمعية بحي الطوير ومستودع الجمعية في حي اللقائط.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على متابعتهم لأعمال الجمعية ولإدارة الجمعية على جهودها، كما قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقدريهم لجميع من ساهم في توفير السلة الرمضانية لمستفيدي الجمعية من جهات مانحة ورجال أعمال والمحسنين سائلين الله لهم الاجر والمثوبة.