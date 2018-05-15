بتوجيهات ومتابعة أمين الجوف

جوف -سكاكا:
أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة بوكالة الخدمات الادارة العامة لصحة البيئة وكافة البلديات التابعة بتوجيهات ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز المسالخ وزيادة اعداد العمالة، بهدف تنظيم العمل وتفادي الزحام في المسالخ، حيث جهزت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة المسالخ لاستقبال شهر رمضان وذلك بزيادة عدد العمالة من الأطباء والجزارين والعمال.
واوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي الى اكتمال كافة الاستعدادات في الامانة والبلديات لتنفيذ الخطة خلال شهر رمضان وسط منظومة من التكامل والتنسيق مع كافة الوكالات و الإدارات في الأمانة والبلديات التابعة .
من جهته بين وكيل الامين لوكالة الخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري ، الى أن الإستعدادات لعمل المسالخ بالمنطقة خلال أيام شهر رمضان المبارك اكتملت ، حيث تشمل تكثيف الرقابة على مسالخ الأمانة والمسالخ بالبلديات التابعة .
واوضح أن الأمانة حددت مسار دخول وخروج لسيارات المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة في مسلخ الامانة لتسهيل عملية دخول وخروج الذبائح بصورة منظمة وسهلة .
كما أنه جرى تدعيم المسلخ خلال فترة شهر رمضان بـ(15)جزارا بالإضافة إلى (5) أطباء بيطريين و(20) عمال نظافة .
واضاف ان الامانة الزمت متعهد المسلخ بتحديد أسعار الذبح ووضعها في لوحة كبيرة واضحة وبارزة للمستفيدين .