أكثر من 100 مواطن يشاركون في ورشة العمل الخدمات البلدية وآفاق التطوير بدومة الجندل

جوف -سكاكا:
برعاية محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط شارك ليلة البارحة 27 شعبان 1439 بقاعة ليلتي للاحتفالات أكثر من 100 مواطن من المختصين و المهتمين وكان رئيس ورشة العمل رئيس المجلس البلدي وبدأت ورشة العمل بعنوان الخدمات البلدية وآفاق التطوير بكلمة الافتتاح لعضو المجلس البلدي الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ثم كلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم رحب بها بالحضور وقدم الشكر والتقدير لسعادة المحافظ لمشاركته ورشة العمل والداعم للعمل البلدي .
وبعدها بدأت ورشة العمل ببعض الأطروحات للحضور وكان المحور اهم القضايا الاستراتيجية للعمل البلدي بعدها بناء المزايا التنافسية وجودة وتنوع الخدمات البلدية والاستثمارات البلدية وحوكمة المشاريع والاستثمارات .
ثم عرض لرئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق عن المنجزات البلدية والمشاريع الجديدة و الرؤية المستقبلية للعمل البلدي بمشاركة المجلس البلدي .
بعد ذلك تم الاستماع لإطروحات عن تطوير ومقترحات عن قسم صحة البيئة و آنسنة المدينة والمبادرات المميزة وتطوير بحيرة دومة الجندل والتحول التقني والتوصيات واستمرت ورشة العمل قرابة 3 ساعات تم من خلالها طرح العديد من الأفكار الجديدة والمقترحات المميزة ثم أخذت الصور التذكارية وبعدها تناول الجميع طعام العشاء بحضور أعضاء المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل