تجارة الجوف تكثف جولاتها الاستباقية لرمضان

جوف -سكاكا:
انهى فرع وزارة التجارة والاستثمار بالجوف ،المرحلة الاولى من خطته الموسمية الرمضانية والتي شملت جولات رقابية استباقية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف المحافظات والقرى التابعة لها.
واستهدفت الجولات متابعة توفر السلع الرمضانية الأساسية والتحقق من صلاحيتها وجودتها ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.
وبين الاستاذ سامي سعود الرويلي مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف أن الجولات الرقابة الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية الرمضانية وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف بأسعار مختلفه ، مما يعطي المستهلك الحرية في الاختيار .
ودعى الرويلي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم