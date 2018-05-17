فيما استقبل المواطنين المهنئين

جوف -عبدالعزيز الحموان:
رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف باسمه وباسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ونيابه عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “حفظهم الله” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد وأن يعيده أعواماً عديدة على وطننا ونحن ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استقبل فيه اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري والوكلاء المساعدين.