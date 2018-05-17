مدير “تعليم الجوف” يدشن مبادرات مكتب تعليم سكاكا للبنات

جوف -سكاكا - أمل الشبيب:
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم مبادرات مكتب التعليم بسكاكا “بنات” للقيادات المدرسية، متفائلاً بتحقيق أداء قيادي مجود ومحقق لقيادة متطورة مواكبة لمتطلبات القرن”21″.
وشاهد السالم مشروع مركز القيادة المدرسية وهو مشروع تربوي، علمي، عملي، مستمر يهدف إلى تطوير قدرات قيادات المدارس وبناء قدرات الصف الثاني.
واعتبر مبادرة “نجود” من المبادرات المهمة لأنها تمنح فرص للتحسين والتنظيم الإداري ومنظم له، مثمناً هذه الجهود العظيمة من مديرة مكتب التعليم بسكاكا ولفريق القيادات المدرسية والإشراقية.
من جانبها، ثمنت مديرة مكتب التعليم بسكاكا “بنات” الأستاذة صباح بنت حمدان المناع هذه الزيارة التقديرية والتفقدية للاطلاع على مقر مشروع “مركز القيادة المدرسية” والذي حقق نجاحاً ملموس، باعتباره مرجع مهني مهم لتقديم خدمات تربوية وتعليمية بتقنية متطورة تسهم في بناء قيادة مبدعة قادرة على إدارة العمل من خلال توفير الأدلة والسجلات المنظمة للعمل ورقياٌ والكترونياً، بناء المبادرات واعداد الدراسات.
وقالت: “أن هذا المركز أصبح مصدر اشعاع وتدريب حيث وفر فريق العمل والمكون من مشرفات القيادة المدرسية وقائدات مميزات جميع السجلات الورقية والالكترونية مدعومة بالشرح والتوضيح والتفصيل، مما يعود على القائدة بالفائدة والخبرة بوقت يسير وبسهولة”.
وأضافت المناع أن أهداف مبادرة “نجود” والخطة الزمنية لها ووصف لها، بأنها عملية منظمة ومحايدة تهدف لفحص الأنشطة والإجراءات للتأكد من أن العمليات متوافقة مع المعايير من اجل الجودة والتحسين، وتتضح أهميتها في مراقبة جودة الأداء داخلياً، وفي قياس أثر المبادرتين على الميدان.
وزادت : “بفترة قصيرة جداً سجل حضور واهتمام القائدات المستجدات، وكذلك الصف الثاني لأنه يختصر الزمن في التعرف على التنظيمات والطريقة الصحيحة لإعداد السجلات، كما تم انشاء قنوات لمتابعة إنجازات المركز عبر وسائل التواصل الكتروني M-gyadh ، وأضافت ان مبادرة “نجود” اتضح أثرها في رفع جودة الأداء الإداري الداخلي وتحسينه، وذلك في تحديد الجوانب المهمة التي تحتاج لإعداد برامج تحسن وتطور من هذا الأداء.