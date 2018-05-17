أمير الجوف يطمئن على صحة المصاب النقيب مظلي السعدون

جوف -عبدالعزيز الحموان:
اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على صحة النقيب مظلي عبد الإله بن سعود السعدون إثر إصابته وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن تراب وطنه .
جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير المنطقة للنقيب السعدون في منزله بمدينة سكاكا، حيث عبر سموه عن اعتزازه بما قدمه النقيب السعدون من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه .
من جانبه أعرب النقيب السعدون عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على ما عبر عنه من مشاعر طيبه، مؤكداً أنه لا يألوا ذخراً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة والوطن .