جوف -سكاكا:
أمين منطقة الجوف يتفقد بلدية طبرجل ويثنى على جهودهم المميزة
تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ،اليوم ( “الخميس “الموافق ١٤٣٩/٩/١ هجري )سير العمل في بلدية محافظة طبرجل ، وذلك ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.
حيث كان في استقباله رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس سميحان بن محمد الشمري ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومدراء الإدارات بالبلدية .
وعقد أمين منطقة الجوف اجتماع مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام تناول من خلاله العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل، حاثا الجميع لخدمة المواطن ، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال بلدية محافظة طبرجل ، واستمع لشرح عن إنجازاتها ومشاريعها من رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري .
كما وقف المهندس الغامدي ،على عدداً من مشاريع الطرق والسفلتة والإنارة والتشجير وجهود البلدية في الأحياء ، وتفقد سير العمل في مشروع مقر بلدية المحافظة ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصل اليها المشروع ، مستمعاً إلى شرح مُفصل من قِبل المهندسين المشرفين.
بعد ذلك التقى بعدد من المواطنين مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وواعدهم ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر ، ” حفظهم الله “بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.
وفِي نهاية الجولة أعرب أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عن سعادته بما شاهده من مشاريع وخطط مميزة ومن جهود كبيرة تبذلها بلدية محافظة طبرجل لخدمة الاهالي ومن تكاتف مسئولي البلدية وعملهم كفريق عمل واحد ، مشددا على مواصلة ومضاعفة هذة الجهود المميزة و الحرص على خدمة المواطنين و تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى .