البكر يدشن مبادرة ( هيا نمشي ) بصوير

جوف -فلاح زيدان - صوير:
دشن رئيس مركز إمارة صوير الأستاذ / مشعان بن فرحان البكر
وبحضور مدير مستشفى صوير عامر بن هايل القعقاع
ورئيس بلدية زلوم شالح بن ساير الشمري
وعدد من مدراء الجهات الحكومية بصوير والمراكز التابعة
مبادرة ( هيـّا نمشي ) والتي أطلقها مكتب التعليم بصوير في أول أيام الشهر الفضيل وتحث على الرياضة والمشيوفوائدها الصحية والنفسية على جسم الإنسان وتستمر حتى نهايته بإذن الله جعلنا وإياكم من صوامه وقوامه وعتقاءهمن النار ..
وقد قدم مدير مكتب التعليم بصوير الأستاذ / حمود بن باقي الرويلي شكره وتقديره لجميع الحضور مثمنا موافقة إمارةصوير وجهود مستشفى صوير وشرطة صوير على دعمهم الصحي والأمني وحضورهم ومساندتهم مشيداً بفكرةالمبادرة لصاحبها الأستاذ / بدر بن نافع الرويلي ، مقدما شكره الجزيل لكوفي ( بنات الشمس ) و سناب ( صوير لايف) على جوائزهم المقدمة للمشاركين متمنيا بأن تحقق المبادرة أهدافها السامية وأن يديم الصحة والعافية على الجميع ..
(( للتغطية سناب مكتب التعليم بصوير وسناب صوير لايف ))