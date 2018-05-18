أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم ويهنأهم بشهر رمضان المبارك

جوف -عبدالعزيز الحموان:
قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بزيارة مساء اليوم لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة، هنأهم خلالها بدخول شهر رمضان المبارك.
وزار سموه فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون وفضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نايف بن زايد الزايد وفضيلة الشيخ عبدالسلام بن شفق الرشيد قاضي الاستئناف، وفضيلة الشيخ تراك بن هليل السمرين رئيس المحكمة الجزائية، وفضيلة الشيخ متعب بن عايد العنزي رئيس المحكمة الإدارية .
ودعا سموه الله أن يعين الجميع على صيام وقيام هذا الشهر الفضيل ، وأن يعيده على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.
وقد أعرب أصحاب الفضيلة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها