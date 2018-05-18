جوف -سكاكا:
دشن حملة "غذاؤكم أمانة"
“أمين منطقة الجوف ” : خلال جولة رقابية على المنشآت الغذائية .. سنتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم
دشن( أمس ” الخميس ” الموافق ١٤٣٩/٩/١ هجري)، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، الحملة الرقابية الصحية المكثفة تحت شعار «غذاؤكم أمانة »التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية ، والتي تستمر لمدة شهر رمضان المبارك ، وتستهدف الحملة التي دشنها أمين المنطقة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشأت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين ، وستكون مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك .
واشار المهندس الغامدي : إن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرص معالي وزير الشئون البلدية والقروية وتوجيهاته للأمانة بشأن تكثيف الرقابة على المحلات التجارية وبالأخص المتعلّقة بالأنشطة الصحية، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل ، وذلك لما يشهده شهر رمضان من ازدياد كبير في طلب الأطعمة والأكلات الرمضانية والأكلات الخاصة.
وشدَّد المهندس الغامدي ، على ضرورة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال المخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفِي سياق متصل قاد أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي ” مساء اليوم ” حملة رقابية على المحال بسوق الخضار ومنشأت غذائية وذلك بمشاركة وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري ومدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الجوف الدكتور محمد عبيد العنزي وعدد من المراقبين والفنيين والأطباء.
وقد تجول أمين الجوف ومرافقوه على السوق وأطلع على ما تشهده المنطقة من حركة تجارية نشطة وما تشتمل عليه من محلات تجارية تمارس العديد من الأنشطة المختلفة .
وأكد أمين منطقة الجوف خلال الجولة أن الفرق الصحية بالأمانة وبلدياتها التابعة لديهم التعليمات الواضحة بالتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.
من جانبه، اوضح وكيل الامين للخدمات : إن الحملة تستهدف تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ ونقاط الذبح والملاحم ومحالّ بيع المواد الغذائية والمخابز ومحال الحلويات والفطائر والبوفيهات والأكشاك ومحلات بيع رقائق السمبوسة ومحلات بيع التمور وأماكن تقديم وجبات إفطار الصائمين ومحلات صوالين الحلاقة والمحلات .