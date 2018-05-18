جمعية بشراكم تحتفي بتخريج 36 طالبة من معهد الإتقان

جوف -سكاكا:
أوضحت عميدة معهد الإتقان لإعداد معلمات القرآن الكريم الأستاذة فضة بنت عقلا الذويب خلال كلمتها التي ألقتها في الحفل أن المعهد ومنذ تأسيسه في 1433هـ خرج 99 حافظة للقرآن الكريم منها 9 حافظات في أول دفعة، وفي ثاني دفعة ٢١ حافظة، وثلاثة مجازات، وثالث دفعة ٢٠ حافظة وثلاث مجازات، وفي الدفعة الرابعة ٣٠ خريجة، وثلاث مجازات، ١٢ خريجة دبلوم التدبر العالي، و١٩ للدفعة الخامسة و 4 مجازات، و١٣ خريجة دبلوم التدبر العالي.
وقالت الذويب إن المعهد أقام العديد من البرامج من أهمها برنامج دبلوم إعداد معلمات القران ومدته سنتان وسنة تمهيدية قبل دخول الدبلوم، وبرنامج الإجازة ومدته سنة أو حسب حصول الطالبة على الإجازة، وبرنامج دبلوم التدبر العالي ومدته سنة، وبرامج للعناية بالخريجات بعد التخرج، وبرنامج تعاهد لمراجعة الطالبات لحفظ القران الكريم.
وقدمت مديرة المعهد شكرها لرعاة الحفل وهم برج الكايد، السيف تاون، ودانة السلام، شركة نادك، ومجموعة كي هوم.
هذا وتنوعت فقرات الحفل بين تلاوات عطرة للطالبات وعرض للتعريف بالمعهد وأبيات شعرية وكلمة للخريجات.
وأسماء الخريجات بدبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم بدور خلف، سميحة عبدالحميد، حنان فؤاد، حنان العنابي، أنصاف الخالدي، مريم القاضي، مريم حسين، ليلى خلف، شذى الشهيلي، أميمة حسن، هدى محمد مصطفى، مروة محفوظ، فاطمة محمد محمود، سهام عايض، أمينة رمزي، وداد عساف، أمينة محي الدين، شيمة الحميدي، ملكة جبير.
وخريجات الدبلوم العالي منى الدرعان، زاهر جمال، ديما العنزي، إسراء الزارع، دعاء حسن، إيمان عبدالرزاق، وفاء ممدوح، سحر حمدان، خلود بدر، أبية الكثيري، هداية الضميري، أسماء محمد، مرام العوذة.
والطالبات المجازات ضحى سليمان، زعفران عثمان، دعاء محمد، حنان فؤاد.