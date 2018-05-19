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جمعية البر بالأضارع توزع السلة الرمضانية على المستفيدين

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/19

2018/05/19


جمعية البر بالأضارع توزع السلة الرمضانية على المستفيدين



جوف -الأضارع - قبيل الشمري:

وزعت جمعية البر الخيرية بالأضارع، أمس الجمعة ٢ رمضان ١٤٣٩هـ ، السلة الرمضانيةللأسر المحتاجة بمستودع الجمعية بمركز الأضارع

وتم توزيع السلة الرمضانية على أكثر من مائة وثمانين أسرة، تحتوي على أصناف متعددة منالمواد الغذائية لسد احتياجات الأسر في شهر رمضان المبارك

حيث تقدم الجمعية مساعدات للأسر المحتاجة بمركز الأضارع كما ترعى الأيتام ولديها خطط فيتقديم برامج مختلفة تخدم شرائح كثيرة محتاجة في هذا المجتمع.

وتستقبل الجمعية التبرعات عن طريق حسابات الجمعية الرسمية في المصارف التالية :

رقم الحساب بالبنك الأهلي 42063838000103

مصرف الراجحي 213608010408394

أو التواصل عبر الإيميل Alber@beradara.org<mailto:Alber@beradara.org>


 

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