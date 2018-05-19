جوف -أبوعجرم - قبيل الشمري :
ضمن حملة غذاؤكم أمانة تواصل بلدية أبوعجرم جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطاتالبلدية في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والغذاء.
وكثفت إدارة الرقابة الصحية جهودها خلال شهر رمضان المبارك على المطاعم والمنشآتالغذائية ومصادرة المواد
الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي وإيقاع الغرامات البلدية على المخالفين.
وأكد رئيس البلدية المهندس مشعل الحسن على أهمية الذبح في المسالخ الرسمية المصرحة منالبلدية والمجهزة بالأطباء البيطريين والفنيين والإداريين حفظاً على سلامة الجميع.