لليوم الثاني من حملة ⁧‫#غذاؤكم_أمانة

جوف -سكاكا:
تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية لليوم الثاني على المنشآت ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة ،حيث تم زيارة 14 منشآة نتج عنها إغلاق منشاة وإتلاف 22 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدامي ومصادرة اواني طهى غير صالحة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية في حق بعض المنشآت .
وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة الجوف الدكتور محمد بن عبيد العنزي ، أن الحملة الرقابية الشاملة ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة والمستمرة طيلة شهر رمضان المبارك والتي نتج عنها لليوم الثاني إغلاق منشاة وإتلاف 22 كيلو مواد غير صالحة للاستهلاك الآدامي وأواني طهي غير صالحة للاستعمال ، وأضاف سنستمر في الرقابة المشددة على كل ما يتعلق في خدمة الوطن وصحة المواطن والمقيم ، والتي تأتي بتوجيهات ومتابعة ميدانية من قبل سعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي .