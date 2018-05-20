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بلدية زلوم تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/20

2018/05/20


بلدية زلوم تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



جوف -فواز الرويلي :

 

امتدادًا لجهود بلدية زلوم و سعيها لكل ما من همه صحة المواطنين و تقديم الخدمات لهم و ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” ؛ نفذت البلدية و بمتابعة من رئيس البلدية الأستاذ شالح بن ساير الشمري و إشراف مباشر من مدير الخدمات بالبلدية ؛ جولاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع الأطعمة للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية و معايير الجودة ، و قد تم تسجيل عددٍ من المخالفات و مصادرة بعض المنتجات المخالفة .

و كان رئيس البلدية قد وجّه جميع الفرق الميدانية بضرورة المتابعة و الحرص على الاستمرار في ملاحقة كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك . مؤكدًا حرص بلدية زلوم على تكثيف الجولات و الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروضات من المواد و المنتجات الغذائية، و طرق إعدادها و حفظها و بيعها ، إضافةً إلى متابعة الحالات الصحية للعاملين داخل هذه المنشآت ، و التأكد من تطبيقهم لشروط الصحة العامة .

 


 

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