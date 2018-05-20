رئيس بلدية زلوم يقف ميدانيًا على تطبيق حملة ‎”غذاؤكم أمانة”

جوف -فواز الرويلي:
استمرارًا لعمل بلدية زلوم في متابعة منافذ انتاج و بيع المنتجات الغذائية في زلوم ، و تطبيقها للحملة الرقابية الصحية المكثفة التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية تحت شعار “غذاؤكم أمانة” و تهدف لمراقبة المطاعم و محلات التموينات طوال شهر رمضان المبارك ؛ قام رئيس البلدية الأستاذ شالح بن ساير الشمري و بمعيته عددٍ من مراقبي البلدية بأخذ جولة ميدانية على المطاعم و الملاحم و نقاط بيع المواد الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في تلك المنشآت و تعزيز السلامة الغذائية فيها .
و قام الشمري بتدوين ملاحظاته و تقديم الإرشادات للعامين في هذه المنشآت على التعاون مع البلدية ، مشددًا في الوقت ذاته بتنفيذ العقوبات الصارمة على المخالفين و المتجاوزين وذلك حسب لائحة الغرامات و الجزاءات ، كما حثّ المواطنين و المقيمين على التعاون مع البلدية من خلال تسجيل ملاحظاتهم و ابلاغهم عن المخالفات الغير نظامية و التي تتعارض مع أنظمة و تعليمات الوزارة .