أمير الجوف هنأ المرضى المنومين بدخول شهر رمضان المبارك

جوف -عبدالعزيز الحموان:
زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدراء المستشفيات.
حيث قدم سموه التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، داعياً الله لهم بالشفاء العاجل، موجهاً حفظه الله بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم .
وقد أعرب المرضى المنومين وذويهم عن شكرهم لسمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على هذه الزيارة داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد