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اللحيدان يرزق بمولودته الاولى

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مجتمع الجوف

2018/05/20

2018/05/20


اللحيدان يرزق بمولودته الاولى



جوف - سكاكا :

رزق الشاب عبدالعزيز بن خالد اللحيدان بمولودته الاولى والتي اسماها العنود
وتلقى اللحيدان التهاني والتبريكات بقدوم المولودة من ذويه وعائلته والاصدقاء، داعين لها بالصلاح، وألف مبروك.


 

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