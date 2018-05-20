اللحيدان يرزق بمولودته الاولى

جوف - سكاكا :
رزق الشاب عبدالعزيز بن خالد اللحيدان بمولودته الاولى والتي اسماها العنود
وتلقى اللحيدان التهاني والتبريكات بقدوم المولودة من ذويه وعائلته والاصدقاء، داعين لها بالصلاح، وألف مبروك.
2018/05/20
2018/05/20
جوف - سكاكا :
رزق الشاب عبدالعزيز بن خالد اللحيدان بمولودته الاولى والتي اسماها العنود
وتلقى اللحيدان التهاني والتبريكات بقدوم المولودة من ذويه وعائلته والاصدقاء، داعين لها بالصلاح، وألف مبروك.
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…