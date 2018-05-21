ملاحظة القريات تختتم برنامج سيرة الرسول

جوف -القريات:
اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع مكتب الدعوة وتوعية الجالية برنامج ” سيرة الرسول مواقف وفوائد ” الذي قدمه فضيلة الشيخ عبدالرحمن القحطاني والشيخ عبدالحليم الخليوي على مدار ثلاثة أشهر والذي كان لها أثر بالغ في تغيير سلوك نزلاء الدار وفي نهاية البرنامج تم تكريم النزلاء المتميزين ومنفذي البرنامج ، من جانبه قدم الاستاذ موسى بن عودة النزاوي شكره لكافة القائمين على تنفيذ البرنامج وكذلك لمدير المكتب فضيلة الشيخ محمد بن مطخان الرويلي على جهود المكتب المتميزة مع إدارة الدار في تنفيذ البرامج الهادفه لنزلاء الدار.