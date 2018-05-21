حماية القريات تطور مهارات النزيلات بالحاسب الآلي

جوف -القريات:
أقام الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع كليه التقنيه للبنات بالجوف دورة لنزيلات مركز الحماية بعنوان ” ادخال البيانات ومعالجه النصوص ” لإكسابهن المهارات الاساسية بالحاسب الآلي نفذتها المدربة هديل مشعل العريض ، ذكرت العريض أن هذه الدورة تساعد النزيلات على تعلم المهارات الأساسيه في الحاسب الالي وتزيد من المستوى المعرفي والإدراكي لهن مما يساعدهن على الحصول على فرص وظيفية أكثر بأذن الله .
من جانبه قدم رئيس الفريق التنفيذي الاستاذ موسى بن عوده النزاوي شكره للمدربة هديل العريض على جهودها المميزه التي ساهمة في انجاح الدورة كما قدم شكره لسعادة عميدة كليه التقنيه للبنات بالجوف الدكتورة صالحه بنت محمد آل شويل على تعاونهم وجهودهم المثمرة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة لنزلات الحماية الاجتماعية والتي كان لها الأثر في مساعدتهن على أكتساب المهارات المهنية التي تمكنهن من دخول سوق العمل .