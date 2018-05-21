ضمن جولة "غذائكم أمانة"

جوف -طبرجل:
ضمن جهودها بحملة” غذائكم أمانة” الرقابة الصحة ببلدية طبرجل تغلق مطعمين لمخالفتها الأشتراطات الصحية ، وقال مدير الرقابة الصحية بالبلدية خلف بصيص الشراري أن الحملة أسفرت لليوم الرابع من رمضان بإغلاق مطعمين لمخالفتهم الأشتراطات الصحية ووجود مواد منتهية الصلاحية ومواد محضره من اليوم السابق ، كما يوجد ملاحظات على النظافة العامة للمطعم وتم أتلاف ومصادرة كمية 20كيلو من الارز و8كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي ، وأوضح أنه تم تقسيم الحملة على فترتين الأولى بعد العصر والأخرى بعد صلاة التراويح ، كما هُناك جولات مفاجأة في أوقات متفاوته طول اليوم.
وقال رئيس بلدية طبرجل م.سميحان الشمري أنه بتوجية ومتابعة من أمين منطقة الجوف تعمل البلدية على خطه لحملة”غذاؤكم أمانة” وحملة “معالجة التشوة البصري” حيث تقوم إدارة الرقابة الصحية بمتابعة حملة الصحة بشكل مكثف بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة داخل المحافظة والقرى التابعة لها وتعمل إدارة النظافة ولجنة المحطات على متابعة وضع المحطات على الطريق السريع ، حيث أوضح رئيس اللجنة بأنهم وخلال جولتهم لهذا المساء مع رئيس بلدية طبرجل على ىالمحطات تم إغلاق سوبرماركت ومطعم داخل محطة محروقات لتدني مستوى النظافة ومخالفتها الاشتراطات الصحية .
الجدير بالذكر أن بلدية طبرجل تنطلق بحملة ” غذاؤكم أمانة” والتي وجه بها أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي وتم أغلاق ملحمة ومحطة خلال الجولة التي شارك بها رئيس البلدية ، وقد نوهت البلدية بتلقي البلاغات على الرقم 940 لتسجيل البلاغات والملاحظات العاجلة .