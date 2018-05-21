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نادي القراءة بجامعة الجوف يطلق مسابقة قارئ الجوف

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/21

2018/05/21


نادي القراءة بجامعة الجوف يطلق مسابقة قارئ الجوف



جوف -سكاكا:

ضمن برامج النادي الصيفي في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف يُنظم نادي القراءة تحدي القراءة الأكبر في منطقة الجوف، يهدف إلى قراءة المشارك سبعة كتب خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات المعرفية، لا يقل حجم الكتاب عن ١٠٠ صفحة، ومجموع جوائز المسابقة عشرة الآف ريال ، والمشاركة متاحة لطلاب التعليم والجامعة بمنطقة الجوف .
كما صرّح المشرف على المسابقة رائد العيد: أن المسابقة هي الفرصة الأمثل لاستغلال للإجازة الصيفية ، و إثراء الثقافة الشخصية وتطوير الذات، علما أن المسابقة تساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ضمن محور المجتمع الحيوي ودعم الثقافة لتحقيق البيئة العامرة لأبناء الوطن ، ونحث جميع الطلاب على المشاركة في المسابقة .


 

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