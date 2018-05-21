نادي الجوف يقيم المركز الصيفي و الرمضاني الرابع

جوف -فواز الرويلي:
أعلن نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عن إطلاق النسخة الرابعة من المركز الصيفي و الرمضاني الرابع ، و الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية و المنافسات الرياضية بالإضافة إلى عددٍ من البرامج الثقافية و الاجتماعية .
و بيّن رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح بأن إقامة المركز يأتي ضمن أدوار النادي الثقافية و الاجتماعية و تقديم الفائدة المتعة لذوي الاحتياجات الخاصة و دمجهم بكافة شرائح المجتمع ؛ حيث ستقدم عددٍ من البرامج للعاديين بإشراف نخبة من المشرفين مؤكدًا على تقديم الجوائز و الهدايا التشجيعية للمشاركين .
وأوضح المريح بأن لجان و فرق العمل بدأت عملها بالمركز ، وقامت بوضع خطة تشمل العديد من البرامج و الفعاليات المتنوعة لتطبيق الأهداف التربوية التي تهدف إلى شغل أوقات المستفيدين بالهادف و المفيد .