إدارة “تعليم الجوف” تطلق فعاليات برنامج إجازتي

جوف - أمل شبيب - عقلاء الحسيب :
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، فعاليات برنامج إجازتي 3 في جميع أندية الحي والأندية الموسمية.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أن البرنامج يستهدف جميع الطلاب و الطالبات من مختلف الشرائح التعليمية تعليم عام، التدريب التقني والمهني، المعاهد التخصصية بجميع مجالاتها ومساراتها الرئيسية الثلاث ترفيهي، تقني، تطوعي وسياحي، وذلك لتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم التقني.
وقال أن البرنامج بنسخته الثالثة امتداد للنجاح المحقق بالنسخ الماضية ويتجه نحو استثمار قدرات الطلاب، وأوقاتهم بالنافع والمفيد، ويتضمن مجموعة واسعة من البرامج المنوعة، وتنظيم ورش وفعاليات للأندية الكشفية، كذلك برامج وأنشطة علمية.
وأضاف أن الفعاليات تنفذ في جميع أندية الحي، وهي: مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، مدرسة الأمام مسلم المتوسطة بسكاكا، مدرسة نهاوند الثانوية بقارا، مدرسة ابن رشد الثانوية بصوير، مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية بدومة الجندل، مدرسة قتيبة الثانوية بطبرجل.
ومن جانبها، أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أنه سيتم تقديم العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطالبات وخصائصهن العمرية ذات أثر جاذب وعائد تنموي على الفرد والمجتمع، والمتضمنة ترسيخ للقيم الإيجابية في شخصية الطالبات، من خلال اكسابهن المعارف والمهارات والسلوك وتنمية الذات لاكتساب روح المبادرة والمثابرة والقيادة.
وذكرت أنها ستقام في مقرات أندية الحي في: مدرسة الثالثة عشر الابتدائية بسكاكا، مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا، مدرسة الثانية المتوسطة بصوير، مدرسة الثانية الابتدائية بطبرجل، مدرسة الأضارع المتوسطة والثانوية.