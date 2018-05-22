“أمين منطقة الجوف ” : يتفقد ميدانياً سير العمل للمشاريع الجاري تنفيذها ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة و دقة العمل وسرعة الإنجاز .

جوف -سكاكا:
وقف أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي على عدد من مشروعات الأمانة الجاري تنفيذها، واطلع على الجدول الزمني والمخططات للمشاريع الجاري تنفيذها .
كان من ابرزها تأهيل طريق الملك سلمان من ميدان الصفا الى طريق تقاطع الملك فهد ومتابعة اعمال السفلته والارصفة ومواقف أنتظار السيارات ، مطلعاً على نسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصلت إليها تلك المشاريع، مستمعا الى شرح مفصل من قبل مهندسي المشروع .
وأكد م الغامدي في ختام جولته الميدانية على أهمية الاهتمام بتلك المشاريع التي تشهدها المنطقة والمتعددة والجاري تنفيذها مؤكداً على المقاولين المنفذين التمشي بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفر وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من اجل سلامة مستخدمي الطرق.
مشدداً تعليماته للإدارات المعنية بالأمانة بمتابعة المشاريع التي بدأ العمل فيها وكذلك بسرعة انجازها وفق اعلى المواصفات والجودة والدقة العالية ووفق الجدول الزمني على اكمل وجه دون تاخير .
مؤكدا إلى أن هذه الزيارات ستكون بصفة مستمرة لضمان استمرارية جودة الخدمات التي تقدمها الأمانة، مشيرا إلى ضرورة مساهمة وسائل الإعلام والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في توعية المجتمع بأهمية هذا المشاريع واهمية المحافظة على ممتلكات الدولة من العبث ، مع ترحيب امانة منطقة الجوف بتلقي كافة الملاحظات على مدار الساعة عبر خدمة خط الطوارئ المخصص لتلقى البلاغات ( 940 ).
رافق أمين المنطقة خلال الجولة وكيل الامين للتعمير والمشاريع المهندس عاطف الشرعان ومدير عام المشاريع بالامانة المهندس ايهاب الذويب ومدير العلاقات العامة والإعلام الاستاذ عبدالله الماجد وعدد من مديري الأقسام والإدارات بالأمانة ومنفذي المشاريع والمقاولين.