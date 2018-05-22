أمير الجوف يفتتح برج القرآن الكريم في دومة الجندل

جوف -عبدالعزيز الحموان:
دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة برج القرآن الكريم الذي يعتبر وقف خيري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل .
وفور وصوله سموه قام بقص شريط الافتتاح، ثم أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم ثم القى رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عيسى بن ابراهيم الدريويش الذي قدم الشكر لله ثم لسمو أمير المنطقة لحضوره وافتتاحه هذا المشروع الخيري، الذي يتكون من أحد عشر طابقاً بتكلفة اجمالية بلغت أربعة عشر مليون ريال، مبيناً أن ريع هذا المشروع سيخصص لنشاطات جمعية تحفيظ القرآن الكريم فقط .
وأضح الشيخ الدريويش أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن عملت على تدريس القرآن وتجويده كغيرها من الجمعيات المتخصصة في تحفيظ القرآن وعلومه ويَدرس في حلقات الجمعية اكثر من ستمائة طالب وخرجت مئات الحفاظ من بين بنين وبنات ولدى الجمعية معهدين معهد البنين ومعهد للبنات للقراءات العشر وتخرج منه اكثر من خمسين قارئة بالروايات العشر ولدى الجمعية جمع من الدور النسائية التي تخرج منها عدد كبير من الحافظات ، مؤكداً أن بعدها القى نائب رئيس الجمعية عبدالرحمن بن مقبول العدوان كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة مبيناً أن الجمعية ستسير على هذا النهج لتعليم القرآن وتربية النشأ على الطاعة لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر والاعتدال والوسطية .
وبين أن الجمعية الآن ومن خلال القسم النسوي تخطط لإنشاء كلية للقرآن الكريم للقراءات العشر بإذن الله .
بعد ذلك استمع سموه لنماذج من تلاوات لطلاب الجمعية, ثم عرضا مرئياً عن الأنشطة والبرامج التي تقوم عليها الجمعية .
حضر الافتتاح محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .