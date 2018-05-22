مجلس بلدي دومة الجندل يعقد جلسته السابعة والثلاثين

جوف - دومة الجندل :
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية السابعة والثلاثين، وذلك برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٨/٢٩ في مقر المجلس،
وفي مستهل الجلسة قدم رئيس وأعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على استقباله المجلس أثناء زيارنهم لسموه الكريم والاستماع لتوجيهاته الكريمة.
ومن ثم استعرض المجلس جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات والتوصيات؛ ومنها:
أولا- عرض ومناقشة مجموعة تعاميم وردت من الأمانة العامة للمجالس البلدية؛ ومنها مشاركة المجلس في المؤتمر الدولي للأنظمة.
ثانيا- عرض ومناقشة خطابات وردت إلى المجلس من بلدية محافظة دومة الجندل؛بناء على قرارات وتوصيات متخذة من قبل المجلس في جلسات سابقة.
ثالثا- وفي إطار تطوير أعضاء المجلس والاستفادة من تجارب المجالس البلدية الأخرى؛ ناقش المجلس وضع برنامج لزيارات أعضاء المجلس للمجالس البلدية في المناطق والمحافظات، وأكد المجلس على استكمال هذا الموضوع في جلسته القادمة لتحديد المجالس والأعضاء المشاركين في الزيارات.
رابعا: عرض ومناقشة احتياجات المجلس من مستلزمات وتجهيزات، وقد وافق المجلس على القائمة التي سجلت فيها هذه الاحتياجات واستكمال إجراءات توفيرها.
خامسا- عرض ومناقشة خطة وإجراءات البلدية في تحسين المشهد الحضري؛ وأكد المجلس على طلب تقرير بالخطة والإجراءات التي تنفذ من قبل البلدية.
سادسا-عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس؛ ومنها ما يأتي:
– مقترح تخصيص أرض أو إيجاد صيغة معينة لإقامة مصنع للتمور بالمحافظة.
– مقترح استكمال الرصيف حول مصلى العيد الجديد بالمحافظة واستغلاله كممشى بعرض مناسب.
– الطلب من البلدية توفيرالدراسة الخاصة بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن تشمل الدراسة التالي: (أهمية المشروع والعقارات المقترح نزع ملكيتها وبدائل تنفيذ المشروع).
وقد اتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيال هذه المقترحات.
سابعا- عرض ومناقشة مقترحات وطلبات وشكاوى المواطنين؛ وقد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.