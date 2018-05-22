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أمير الجوف استقبل المواطنين والمسؤولين بدومة الجندل

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/22

2018/05/22


فيما التقى رئيس وأعضاء نادي الجندل

أمير الجوف استقبل المواطنين والمسؤولين بدومة الجندل



جوف -عبدالعزيز الحموان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة المواطنين والمسؤلين وعمد وشيوخ وأعيان المنطقة بمحافظة دومة الجندل الذين هنئوا سموه بدخول شهر رمضان المبارك .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

من ناحية ثانية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجندل الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحجاج بمناسبة صعود النادي لمصاف الدرجة الثانية, متمنياً سموه لهم التوفيق ومواصلة النجاح .

حضر الاستقبالات أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ووكلاء الإمارة ومحافظ دومة الجندل والمسؤولين من مدنيين وعسكريين .

 

 


 

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