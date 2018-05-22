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الزارع برتبة ملازم

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مجتمع الجوف

2018/05/22

2018/05/22


الزارع برتبة ملازم



جوف - سكاكا :

احتفى الملازم عبدالله بن بدر الزارع بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وتلقى الزارع التهاني والتبريكات من والديه وذويه داعين له التوفيق في حياته المهنية، وألف مبروك.


 

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