الزارع برتبة ملازم

جوف - سكاكا :
احتفى الملازم عبدالله بن بدر الزارع بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وتلقى الزارع التهاني والتبريكات من والديه وذويه داعين له التوفيق في حياته المهنية، وألف مبروك.
2018/05/22
2018/05/22
جوف - سكاكا :
احتفى الملازم عبدالله بن بدر الزارع بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وتلقى الزارع التهاني والتبريكات من والديه وذويه داعين له التوفيق في حياته المهنية، وألف مبروك.
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…