حملة "#غذاؤكم_أمانة " تسفر عن إغلاق 4 منشأت

جوف -سكاكا:
نفذت أمانة منطقة الجوف جولات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الغذائية ، والتي تأتي ضمن الحملة الرقابية الصحية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام #غذاؤكم_أمانة والتي تهدف لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية والمنشأت الغذائية ، وكشفت الامانة عن إحصائية اليوم السادس من الحملة ، زيارة 11نشاط صحي(شملت محلات بيع لحوم طازجة وتموينات بيع مواد غذائية) بالجملة وقطاعي ومطعمين اسفرت عن إغلاق 4أنشطه صحية وتطبيق اللائحه بحق المخالفين وايضا تم ضبط هروب عمالة ومصادرة 42كيلو جرام مواد غذائيه غير صالحه للاستهلاك الادمي ، وأواني طهي غير صالحة للاستعمال .
واوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن حملة #غذاؤكم_أمانة بدأت منذ أول يوم رمضان المبارك وستكون شاملة لجميع المنشأت الغذائية ، وبمشاركة جميع البلديات التابعة ، حيث شارك فيها عشرات المراقبين الصحيين من إدارات صحة البيئة، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية، وستكون مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك .
وأكد المهندس الغامدي ، على كافة الوكالات والبلديات التابعة (بلدية محافظة القريات ، بلدية محافظة دومة الجندل ، بلدية محافظة طبرجل ، بلدية صوير ، بلدية العيساوية ، بلدية ابو عجرم ،بلدية الناصفة ، بلدية زلوم ، بلدية الحديثة ) بالمشاركة الفعالة في الحملة التي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية على مستوى المنطقة .
مؤكدا على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون بأي حال من الأحوال مع المنشأت المخالفة ، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر ، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ في حالة الاشتباه بمخالفة أي موقع للاشتراطات البلدية، أو عن أي ملاحظة أو شكوى متعلقة بالصحة العامة عبر مركز
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