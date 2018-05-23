بتوجيه من امير المنطقة

جوف -عبدالعزيز الحموان:
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف تستعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة الجوف إطلاق حملتها للعام الثاني على التوالي تحت شعار #كملوها_يا_اهل_الجوف لسداد المطالبات المالية للسجناء.
وتنطلق الحملة يوم الاثنين القادم بتاريخ 12/9/1439هـ الموافق28/5/2018م برعاية من سمو أمير المنطقة بمركز الملك عبدالله الثقافي وقال رئيس لجنة تراحم الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان أن هذه الحملة، التي بارك انطلاقتها سمو أمير المنطقة تأتي من مبدأ تعزيز التكافل الاجتماعي وزيادة الترابط بين أفراد المجتمع وتفريج كرب السجناء وعائلاتهم, مبيناً أنها تستهدف إطلاق سراح عدد 73 سجين من أصحاب المطالبات المالية في سجون منطقة الجوف ومحافظاتها.
وأوضح السهيان أن الحملة مستمرة على مدار الساعة من خلال استقبال المساهمات والتبرعات عبر حسابات الحملة في مصرف الراجحي آيبان 0380000554608010070076 /
البـنك الأهـلي آيـبـان 1210000041351633000106.
الجدير بالذكر أن الحملة في العام الماضي شهدت تفاعل وحضور كبير من أهالي المنطقة حيث بلغت التبرعات في يومها الأول 7 مليون ريال .