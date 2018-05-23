مدير “تعليم الجوف” يصدر قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات

جوف -سكاكا:
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات التربويين للعام الدراسي المقبل، على النحو التالي:
م
الاســــــــــــــــــــــــــــــــم
المجال
العمل المكلف به
مقر العمل
1
عبدالحميد بن ممدوح السلطان
الاختبارات والقبول
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
2
قاسم بن مدالله جميل الرويلي
الاختبارات والقبول
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
3
ضيف الله بن عايد خميس الشراري
الاختبارات والقبول
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
4
خديجة بنت عقيل مطلق السويلم
الاختبارات والقبول
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
5
أمل بنت مناحي غافل السعيدان
الاختبارات والقبول
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
6
عبدالعزيز بن فرحان الأمير الرويلي
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بصوير
7
نجاح بنت ركيان جبر الرويلي
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بسكاكا
8
هدى بنت هزاع مناحي الرويلي
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بصوير
9
شذى بنت عبدالله مسلم الإبراهيم
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بطبرجل
10
أماني بنت طلال عبدالله الجابر
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بسكاكا
11
عبير بنت سماح اديلم الشراري
الإشراف التربوي
العلوم
مكتب التعليم بطبرجل
12
محمد بن خلف عبيد الشمري
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بسكاكا
13
ضيف الله بن رجا دغيبش الشراري
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بطبرجل
14
وفاء بنت مقبول حمدان الريس
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بدومة الجندل
15
لطيفة بنت عبدالرحمن مخلف القويعان
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بسكاكا
16
وفاء بنت مقبول حمدان الريس
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بدومة الجندل
17
لطيفة بنت عبدالرحمن مخلف القويعان
الإشراف التربوي
الفيزياء
مكتب التعليم بسكاكا
18
زياد بن متروك شرهان الرويلي
الإشراف التربوي
الكيمياء
الإدارة العامة للتعليم
19
علياء بنت عبدالله راشد الخوصان
الإشراف التربوي
الكيمياء
الإدارة العامة للتعليم
20
عبدالله بن محمد فرحان المشعل
الإشراف التربوي
الكيمياء
مكتب التعليم بدومة الجندل
21
عفراء بنت منصور مرشد العرجان
الإشراف التربوي
الكيمياء
مكتب التعليم بدومة الجندل
22
هيفاء بنت عبدالرحمن مخلف القويعان
الإشراف التربوي
الكيمياء
مكتب التعليم بسكاكا
23
ماجد بن محمد سعد الزهراني
الإشراف التربوي
أحياء
مكتب التعليم بسكاكا
24
سامي بن حمود فالح اللحيد
الإشراف التربوي
علم الأرض
مكتب التعليم بسكاكا
25
سلطان بن محمد كريم البيالي
الإشراف التربوي
أخصائي تقويم
الإدارة العامة للتعليم
26
ماجدة بنت رياض فلاح الدندني
الإشراف التربوي
إخصائية تقويم
الإدارة العامة للتعليم
27
محمد بن عرفج تركي السرحاني
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
الإدارة العامة للتعليم
28
مريم بنت فالح عواد المعدوه
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
الإدارة العامة للتعليم
29
حصة بنت حمود عجب العبدالله
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بدومة الجندل
30
ريمة بنت شاهر سعود المتعب
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بدومة الجندل
31
هيفاء بنت مقبول حمدان الريس
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بدومة الجندل
32
بتلة بنت كامل فجر الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
33
خيرية بنت دحام حمدان السرحاني
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
34
سامية بنت خلف سعد الراشد
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
35
لطيفة بنت سعود بشير العنزي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
36
منى بنت عبدالكريم سعد البريكان
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
37
منيفة بنت حمد ثنيان الجوفي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
38
نجاح بنت هزاع مناحي الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
39
الجازي بنت معاشي نمر الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بصوير
40
صالحة بنت محمد فلاح الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بطبرجل
41
لطيفه بنت صالح فرج الشبيلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بطبرجل
42
فهد بن عطاء جدوع الجديع
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بدومة الجندل
43
محمد بن خلف فلاح الخلف
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بدومة الجندل
44
احمد بن عبدالهادي محمد الخالدي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
45
خالد بن فريح صالح الدرعان
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
46
طلال بن سلامه احمد الوقيد
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
47
محمد بن مزعل جحيش الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
48
مقبل بن سليمان ضيف الله المرعي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بسكاكا
49
صالح بن صفوق عيناء الرويلي
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بصوير
50
حمدان بن سحمان حمدان الشراري
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بطبرجل
51
مبارك بن لافي مفلح الشراري
الإشراف التربوي
تربية إسلامية
مكتب التعليم بطبرجل
52
صالحة بنت محمد مران البحيران
الإشراف التربوي
تربية أسرية
الإدارة العامة للتعليم
53
مريم بنت عبدالرحمن العقلاء الزارع
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بدومة الجندل
54
جواهر بنت عبدالمحسن عطاء الكريع
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بسكاكا
55
ريمة بنت سعود منور الفياض
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بسكاكا
56
ليلى بنت سعود عبدالله القحطاني
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بسكاكا
57
ميعاد بنت مفلح الدندني
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بصوير
58
كسبة بنت فلاح دويشر الشراري
الإشراف التربوي
تربية أسرية
مكتب التعليم بطبرجل
59
عبدالله بن متعب عبدالله القويعان
الإشراف التربوي
تربية بدنية
الإدارة العامة للتعليم
60
ممدوح بن عبدالرحمن سليمان الريس
الإشراف التربوي
تربية بدنية
مكتب التعليم بدومة الجندل
61
أمين بن فرحان يوسف الكريع
الإشراف التربوي
تربية بدنية
مكتب التعليم بسكاكا
62
منصور بن ظاهر مسعود الشراري
الإشراف التربوي
تربية بدنية
مكتب التعليم بطبرجل
63
سلمان بن محمد مشعل السعيد
الإشراف التربوي
تربية فنية
الإدارة العامة للتعليم
64
ناصر بن نويصر قبلان الحسن
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بدومة الجندل
65
خالد بن عودة محيسن الكريع
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بسكاكا
66
ناصر بن سالم غثيان العوذة
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بسكاكا
67
خالد بن ثاقل عايد الشراري
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بطبرجل
68
منى بنت فلاح عايد الفلحي
الإشراف التربوي
تربية فنية
الإدارة العامة للتعليم
69
أسماء بنت عبدالله سليمان العفر
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بدومة الجندل
70
فريال بنت مخلف سالم الصقر
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بسكاكا
71
نوال بنت محمد بنية الكبيدان
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بسكاكا
72
نورة بنت زعل خليف الفالح
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بسكاكا
73
زهوى بنت خليف سلطان الرويلي
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بصوير
74
شيخة بنت هليل سعيد الشراري
الإشراف التربوي
تربية فنية
مكتب التعليم بطبرجل
75
يحيى بن عبيد تماني الخالدى
الإشراف التربوي
تربية وطنية اجتماعية
الإدارة العامة للتعليم
76
عمر بن مونس سالم الرشيد
الإشراف التربوي
تربية وطنية اجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
77
فايز بن مبرد مطير الشمري
الإشراف التربوي
تربية وطنية اجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
78
معازر بن عسير عيدالرويلي
الإشراف التربوي
تربية وطنية اجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
79
هند بنت مهلي عبيد المصلوخي
الإشراف التربوي
تربية وطنية اجتماعية
الإدارة العامة للتعليم
80
قبيل بن تركي بدّأي الشمري
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بدومة الجندل
81
عواد بن هجرس مضحي الرويلي
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بصوير
82
محمد بن عوض حامد الشراري
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بطبرجل
83
عواطف بنت محمد حشام المحمد
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بدومة الجندل
84
عيدة بنت عرفج سالم الشمري
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بدومة الجندل
85
آمال بنت عبدالرحمن عبدالله المحمد
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
86
صالحة بنت شطيط عواد الرويلي
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
87
نجاة بنت خالد عقلا الحميد
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
88
وضحى بنت خميس مكازي الرويلي
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بسكاكا
89
منى بنت عبدالله جضعان الغطيغط
الإشراف التربوي
تربية وطنية واجتماعية
مكتب التعليم بطبرجل
90
طارق بن عبدالله عودة الخالدي
الإشراف التربوي
حاسب آلي
الإدارة العامة للتعليم
91
مشاعل بنت موسى عبدالمصلح النصيري
الإشراف التربوي
حاسب آلي
الإدارة العامة للتعليم
92
صفاء بنت سلامة نزال البشير
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بدومة الجندل
93
أبرار بنت إبراهيم دريس الدرعان
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بسكاكا
94
فادية بنت محمد حمود الطالب
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بسكاكا
95
سلمان بن عبدالرحمن سلمان الزارع
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بدومة الجندل
96
محمد بن مخلف محمد الزيد
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بسكاكا
97
نايف بن مبارك نابت الشراري
الإشراف التربوي
حاسب آلي
مكتب التعليم بطبرجل
98
صالح بن صغير حميليس الرويلي
الإشراف التربوي
رياضيات
الإدارة العامة للتعليم
99
طفلة بنت سعدون مفرح البحيران
الإشراف التربوي
رياضيات
الإدارة العامة للتعليم
100
حسني بن حمدان حامد الزارع
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بدومة الجندل
101
صالح بن فلاح زايد السعيدان
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بدومة الجندل
102
أحمد بن محمد مغيضب الهباد
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
103
سلطان بن شايح جلباخ الرويلي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
104
ماجد بن مطرب عبدالله الدندني
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
105
العنود بنت رخى حمدان العرجان
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بدومة الجندل
106
مريم بنت محمد فرحان المشعل
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بدومة الجندل
107
إخلاص بنت عبدالهادي عودة الذويب
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
108
فضة بنت سعود بشير العنزي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
109
ماجدة بنت حسن حمد الحيزان
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
110
نادية بنت مساعد عايض البراهيم
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
111
نوفه بنت محول بشيرالرويلي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
112
مزنة بنت زابن دنفس الرويلي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بصوير
113
ابتسام بنت ابراهيم محمد السهلاوي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بطبرجل
114
موسى بن محيل فحم الفهيقي
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بسكاكا
115
عادل بن طيحان عقلاء الشراري
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بطبرجل
116
مساعد بن عيد مطر الشراري
الإشراف التربوي
رياضيات
مكتب التعليم بطبرجل
117
خالد بن حامد الحميدي الخالدي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
الإدارة العامة للتعليم
118
ناهد بنت صالح جعفر السالم
الإشراف التربوي
صفوف أولية
الإدارة العامة للتعليم
119
دلال بنت عبدالكريم احمد السالم
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بدومة الجندل
120
سلمى بنت سليمان بخيت الطالب
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بدومة الجندل
121
منال بنت محمد عبدالكريم الجميعان
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بدومة الجندل
122
أمل بنت عوض مشعل الجابر
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
123
أمينة بنت موسى محسن الخالدي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
124
حميدة بنت مشعل سليمان الحميد
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
125
رشا بنت تركي عبد الله الصالح
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
126
عواطف بنت صالح طارف الطالب
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
127
كفى بنت سيمور رويان الرويلي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
128
منيرة بنت صالح عبدالله الدرعان
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
129
منيفة بنت عرهان فيحان السهلي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
130
وداد ناصر محيميس الخالدي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
131
جميلة بنت فايز زيد الرويلي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بصوير
132
منيفة بنت باني حسين الرويلي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بصوير
133
زينة بنت محمد منوخ الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
134
شريفة بنت قبلان دويدان الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
135
عائشة بنت الأفنس ملفي الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
136
فندي بن بايق فارس الشمري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بدومة الجندل
137
محمد بن حمدان خليف الزارع
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بدومة الجندل
138
عبدالرحمن بن مفضي مسعرالبرجس
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
139
زياد بن فهد محمد الجبل العنزي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
140
ممدوح بن مفرح عيدالشمري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
141
واكد بن خليفة حمد العتيبي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بسكاكا
142
محمد بن هليل طلق الرويلي
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بصوير
143
حامد بن منزل حياه الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
144
عبدالرحمن بن محمد سليمان الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
145
عبيدالله بن عايد خميس الشراري
الإشراف التربوي
صفوف أولية
مكتب التعليم بطبرجل
146
ماجد بن محمد شمدين القادر
الإشراف التربوي
صفوف أولية/ حصانة
مكتب التعليم بسكاكا
147
رحاب بنت محمد سليمان الفلاح
الإشراف التربوي
علوم إدارية
الإدارة العامة للتعليم
148
دلال بنت عبدالعزيز مفلح الدندني
الإشراف التربوي
علوم مسلكية
الإدارة العامة للتعليم
149
سعاد بنت مشعل احمد القايد
الإشراف التربوي
علوم مسلكية
مكتب التعليم بسكاكا
150
سهيان بن سعـد سهيان السهيان
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
الإدارة العامة للتعليم
151
سامي بن عبدالكريم بركات السعيدان
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بدومة الجندل
152
حماد بن جضعان محزم الشمري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
153
سلمان بن عبدالله درزي الدغمي
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
154
فوزي بن حمدان رمان القاسم
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
155
محمد بن حميدي سليمان الرويلى
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بصوير
156
ضيف الله بن قريطان الشراري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بطبرجل
157
مقبول بن فالح عايدالشراري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بطبرجل
158
نوف بنت محول بشير الرويلي
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
الإدارة العامة للتعليم
159
مريفة بنت عتيق يوسف القعيد
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بدومة الجندل
160
هدى بنت مذود فرحان الشمري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بدومة الجندل
161
إيمان بنت عبدالرزاق الضميري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
162
مريم بنت عيد عبدالله البليهد
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
163
نورة بنت صاهود فلاح المطيري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
164
هند بنت عرهان فيحان السهلي
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا
165
نعمة بنت سفار حويدر الرويلي
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بصوير
166
شريفة بنت صبيح دايش الشراري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بطبرجل
167
نوف بنت محمد منوخ الشراري
الإشراف التربوي
قيادة المدرسية
مكتب التعليم بطبرجل
168
حابس بن سماح كريم العنزي
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
الإدارة العامة للتعليم
169
أحمد بن نغيمش خليف الحسن
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بدومة الجندل
170
سلطان بن زعل مخلف الحويكم
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
171
جمال بن فليح حراثان الشراري
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بطبرجل
172
وفاء بنت سيمور رويان الرويلي
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
الإدارة العامة للتعليم
173
باسمة بنت عبدالمحسن سليمان الريس
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بدومة الجندل
174
لطيفة بنت مزاوم احمد الضويحي
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بدومة الجندل
175
اعتماد بنت خليل إبراهيم الواكد
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
176
انتصار بنت منصور عبدالله السهيان
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
177
أماني بنت فرحان صقر العيسى
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
178
عواطف بنت محمد معزي السرحاني
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
179
فاطمة بنت محسن باعث الرويلي
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
180
يسرى بنت حمود فالح اللحيد
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم بسكاكا
181
ليالي بنت ملاهد عبيدان الرويلي
الإشراف التربوي
لغة إنجليزية
مكتب التعليم صوير
182
حمدان بن عبد الهادي عطا الشايع
الإشراف التربوي
لغة عربية
الإدارة العامة للتعليم
183
حمدان بن عبدالله أحمد السالم
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بدومة الجندل
184
محمد بن حامد حمود العامر
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بدومة الجندل
185
إبراهيم بن عوض عيسى السرحاني
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
186
أنور بن عبدالرزاق المرهق الحميمص
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
187
محمد بن حمود عليان السرحاني
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
188
مسعد بن عوض علي العنزي
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
189
جمعة بن جارد جلعود الشراري
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بطبرجل
190
حمدان بن مسعد حامد الشراري
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بطبرجل
191
نوال بنت جمعان عايد الرويلي
الإشراف التربوي
لغة عربية
الإدارة العامة للتعليم
192
حورية بنت مقيبل جراد المقيبل
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بدومة الجندل
193
فوزية بنت سالم سعدون البحيران
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بدومة الجندل
194
وداد بنت محمد حسين الريس
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بدومة الجندل
195
ماجدة بنت فرحان حويل المطلق
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
196
أميرة بنت خالد محمد الدامر
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
197
خلود بنت عبدالمصلح احمد المظهور
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
198
نوال بنت عودة جريد الجريد
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
199
هدى بنت مبارك عرفج الحمد
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
200
هناء بنت سليمان عقلاء المثري
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
201
يسرى بنت سطام حمدان العبيكة
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بسكاكا
202
فايزة بنت أحمد عقلاء العلي
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بصوير
203
ندفاء بنت شغير غمر الرويلي
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بصوير
204
دانية بنت صلاح الدين محمد داوود
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بطبرجل
205
فاطمة بنت حميس الشراري
الإشراف التربوي
لغة عربية
مكتب التعليم بطبرجل
206
أحمد بن مناحي محسن الضويحي
الإشراف التربوي
مهارات البحث ومصادر المعلومات
الإدارة العامة للتعليم
207
سعود بن عويد ثاني الفهيقي
الإشراف التربوي
نظام مقررات
الإدارة العامة للتعليم
208
أمل بنت عناد خلف الشافي
الإشراف التربوي
نظام مقررات
الإدارة العامة للتعليم
209
وليد بن خالد عبدالحميد زين العابدين
الإشراف التربوي
نظام الفصلي
الإدارة العامة للتعليم
210
أميرة بنت محمد ثنيان الحرفوش
الإشراف التربوي
نظام الفصلي
الإدارة العامة للتعليم
211
تهاني بنت علي نزال البيالي
الإعلام تربوي
أستوديو تعليمي
الإدارة العامة للتعليم
212
محمد بن نايف مغرق المحمد
الإعلام تربوي
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
213
عقلاء بن رخاء مرزوق الحسيب
الإعلام تربوي
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
214
أمل بنت إبراهيم شبيب العبدالله
الإعلام تربوي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
215
تغريد بنت محمد الدرعان
الإعلام تربوي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
216
نعيمة بنت علي محمد المزيد
الأمن والسلامة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
217
خلف بن جزاع خلف العيادة
التجهيزات المدرسية
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
218
سلمان بن أحمد سلمان البراهيم
التجهيزات المدرسية
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
219
زمزم بنت عبدالكريم نزال البيالي
التجهيزات المدرسية
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
220
منى بنت حمود عقلاء الفلاج
التجهيزات المدرسية
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
221
غنام بن ضامي غنام العنزي
التجهيزات المدرسية
مختبرات مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
222
أسماء بنت إبراهيم عقيل الشرعان
التجهيزات المدرسية
مختبرات مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
223
فايز بن بطيحان قنفذ الشراري
التجهيزات المدرسية
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
224
بسام بن ناصر خلف الطالب
التجهيزات المدرسية
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
225
علي بن سعود عبدالله العليان
التجهيزات المدرسية
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
226
جميلة بنت عبدالله جدوع الجديع
التجهيزات المدرسية
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
227
ماجدة بنت فهد عبدالله السهيان
التجهيزات المدرسية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
228
جواهر بنت مشني عمش الرويلي
التجهيزات المدرسية
مصادر تعلم
الإدارة العامة للتعليم
229
نفلا بنت حمد كشاب المويشير
التجهيزات المدرسية
مصادر تعلم
الإدارة العامة للتعليم
230
خالد بن محمد عبدالله الفلاح
التخطيط المدرسي
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
231
بلقيس بنت عبدالعزيز محمد حبتر
التخطيط المدرسي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
232
حسناء بنت قبلان جايز اللحاوي
التخطيط المدرسي
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
233
خالد بن سليمان عبدالله المويشير
التدريب والابتعاث
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
234
سعد بن خميس مفرح الشراري
التدريب والابتعاث
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
235
عبدالله بن عبدالرحمن شميريخ السويلم
التدريب والابتعاث
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
236
جميل بن محمد مفرج المفرج
التدريب والابتعاث
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
237
عبدالله بن راكان كايد العناد
التدريب والابتعاث
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
238
سلطان بن خليف حدب الرويلي
التدريب والابتعاث
مشرف
مكتب التعليم بصوير
239
لافي بن جليل بشير الشراري
التدريب والابتعاث
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
240
مرضي بن سليم سلامه الشراري
التدريب والابتعاث
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
241
أماني بنت خليفة عوده العويضة
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
242
سهى بن عبدالعزيز مهنا المهنا
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
243
طائلة بنت صالح غبين الغبين
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
244
فاطمة بنت مناحي محسن الضويحي
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
245
فضة بنت باسط عوف الزيد
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
246
هنادي بنت أحمد شامخ المفرج
التدريب والابتعاث
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
247
لطيفة بنت محيسن عبدالله الجوفي
التدريب والابتعاث
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
248
موضي بنت مطلق محمدالهدياني
التدريب والابتعاث
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
249
زينة بنت ناجي سلمان الشراري
التدريب والابتعاث
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
250
مها بنت محمد منوخ الشراري
التدريب والابتعاث
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
251
علي بن دول الحرير الرويلي
التربية الخاصة
العوق السمعي
الإدارة العامة للتعليم
252
فهيد بن عشوي فرزل الشمري
التربية الخاصة
تربية فكرية
الإدارة العامة للتعليم
253
ممدوح بن جمعان عايد الرويلي
التربية الخاصة
تربية فكرية
الإدارة العامة للتعليم
254
أميرة بنت عبدالرحمن محمد المزيد
التربية الخاصة
تربية فكرية
الإدارة العامة للتعليم
255
عفاف بنت عقلاء حمود المرشد
التربية الخاصة
تربية فكرية
الإدارة العامة للتعليم
256
حمدان بن عبدالله دحام السرحاني
التربية الخاصة
صعوبات تعلم
الإدارة العامة للتعليم
257
رولا بنت عبدالرحمن حمود الدغمي
التربية الخاصة
صعوبات تعلم
الإدارة العامة للتعليم
258
عبدالرحمن بن عبدالعزيز العنزي
التعليم الأهلي
مشرف
مكتب التعليم الأهلي
259
أمينة بنت إبراهيم مطلق النصيري
التوجيه والإرشاد
برنامج تكافل
الإدارة العامة للتعليم
260
محمد بن عطا خميس السياط
التوجيه والإرشاد
تكافل
الإدارة العامة للتعليم
261
عبدالرحمن بن إبراهيم محمد العقيل
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
262
حمود بن مقبل عكوف المقبل
التوجيه والإرشاد
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
263
بدر بن عطا الله مطر العنزي
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
264
تركي بن عبيد سند الراشد
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
265
حماد بن سليمان حمدان الفهد
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
266
عمر بن عبدالله كشاب الراشد
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
267
محمد بن صالح مرزوق الحربي
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
268
غيث بن فهد محمد السنيدي
التوجيه والإرشاد
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
269
نايف بن طراد قاعد الدرباس
التوجيه والإرشاد
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
270
نايف بن خالد محمد الغميز
التوجيه والإرشاد
مشرف
مكتب التعليم بسكاكا
271
جميل بن كسّاب سالم الشايع
التوجيه والإرشاد
مشرف
مكتب التعليم بصوير
272
خالد بن ضيف الله علي الشراري
التوجيه والإرشاد
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
273
نورة بنت عبدالرحيم السميحان
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
274
خولة بنت عبدالرحمن القويعان
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
275
سفانة بنت إبراهيم مطلق النصيري
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
276
ماجدة بنت عبدالله عبدالرحمن الفالح
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
277
هلا بنت مناور خميس الغدير
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
278
مشاعل بنت فرحان رفيفان اللحاوي
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
279
جميلة بنت حمود خلف الجوفي
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
280
حورية بنت حمدان سعيد العفر
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
281
عتقاء بنت حماد ناصر المرخان
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
282
إلهام بنت رداد علي الجوفي
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
283
خلود بنت عبدالمصلح الخالدي
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
284
عائشة بنت عبدالرحمن سبيلة مطر
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
285
نوال بنت حمدان فالح الرويلي
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بصوير
286
سلطانة بنت حامد سلمان البراهيم
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
287
جواهر بنت أحمد صالح الدوسري
التوجيه والإرشاد
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
288
خيرية بنت عبدالرحمن سلمان البراهيم
التوجيه والإرشاد
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
289
عبير بنت محمد غضبان المعجل
التوجيه والإرشاد
مشرفة +حصانة
الإدارة العامة للتعليم
290
صالح بن مدالله عليوي السرحاني
التوعية الإسلامية
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
291
عادل بن سلمان أحمد الوقيد
التوعية الإسلامية
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
292
سليمان بن عبدالكريم المفرج
التوعية الإسلامية
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
293
حمدان بن صياح مريحيل الشراري
التوعية الإسلامية
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
294
لطيفة بنت مونس خلف العنزي
التوعية الإسلامية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
295
هدى بنت خريص هليل المطيري
التوعية الإسلامية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
296
نادية بنت صالح سالم الحسن
التوعية الإسلامية
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
297
إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم العتيق
الجودة الشاملة
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
298
خالد بن مرعي عقيل الهباد
الجودة الشاملة
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
299
سايل بن سالم قنيفد الفهيقي
الجودة الشاملة
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
300
عبدالواحد بن عبدالكريم عبدالله الدرعان
الجودة الشاملة
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
301
محمد بن فارس حمد النصيري
الجودة الشاملة
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
302
أسماء بنت عتيق عايد الهباد
الجودة الشاملة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
303
ترفة بنت سعود سلامه الحميمص
الجودة الشاملة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
304
مرزوقة بنت مقبل شاكر الزيد
الجودة الشاملة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
305
مريم بنت عبدالله حمد العساف
الجودة الشاملة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
306
نجوى بن مثقال شلاش المنديل
الجودة الشاملة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
307
محمد بن عبدالرزاق محمد الرشيد
الصحة المدرسية
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
308
فهد بن مطلب محمد الدهاش
الصحة المدرسية
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
309
عقيل بن غوبفل مطلق الشراري
الصحة المدرسية
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
310
بدرية بنت عايد جريد الرويلي
الصحة المدرسية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
311
ميمونة بنت إسماعيل بلال الدرعان
الصحة المدرسية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
312
هيفاء بنت عبدالعزيز صالح المويشير
الصحة المدرسية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
313
هدى بنت حمود المصارع الحمدان
الصحة المدرسية
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
314
خديجة بنت أمين عاشور الحماص
المتابعة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
315
منى بنت سعد سليمان الشنيفي
المتابعة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
316
سارة بنت سعود صالح المويشير
المتابعة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
317
سلطانة بنت سعود صالح المويشير
المتابعة
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
318
حسين بن مريزيق حمدان السرحاني
النشاط الطلابي
تدريب حاسب
الإدارة العامة للتعليم
319
عبدالله بن صالح مرزوق الخالدي
النشاط الطلابي
اجتماعي
الإدارة العامة للتعليم
320
صالح بن مصلح مريح الشمري
النشاط الطلابي
المعسكرالكشفي
الإدارة العامة للتعليم
321
أحمد بن عبدالله عبدالرحمن الصالح
النشاط الطلابي
النادي الثقافي
الإدارة العامة للتعليم
322
تركي بن مازن عليان الفهيقي
النشاط الطلابي
برامج عامة وتدريب
الإدارة العامة للتعليم
323
عبدالوهاب بن عبد الرحمن عطا الشايع
النشاط الطلابي
بيت الطالب
الإدارة العامة للتعليم
324
خلف بن عناد خلف الشافي
النشاط الطلابي
ثقافي
الإدارة العامة للتعليم
325
محمد بن أحمد مقبل الهذال
النشاط الطلابي
علمي
الإدارة العامة للتعليم
326
سلطان بن محمد بن عيد الجهني
النشاط الطلابي
كشفي
الإدارة العامة للتعليم
327
أحمد بن براك مبارك الدرع
النشاط الطلابي
مركز تدريب طلابي
مكتب التعليم بدومة الجندل
328
عمر بن إبراهيم حمد الطعيمي
النشاط الطلابي
مركز تدريب طلابي
مكتب التعليم بسكاكا
329
رافع بن شايم باصان الرويلي
النشاط الطلابي
مركز تدريب طلابي
مكتب التعليم بصوير
330
سلمان بن فلاح دويشرالشراري
النشاط الطلابي
مركز تدريب طلابي
مكتب التعليم بطبرجل
331
خالد بن عبدالرحمن خلف الحصني
النشاط الطلابي
مركز علمي
الإدارة العامة للتعليم
332
سعود بن جلباخ عويضه الخضع
النشاط الطلابي
مشرف
مكتب التعليم بصوير
333
سلمان بن نومان محزم الشمري
النشاط الطلابي
مشرف
مكتب التعليم بسكاكا
334
فهد بن سعد رجاء العلي
النشاط الطلابي
مشرف
مكتب التعليم بسكاكا
335
عبدالله بن خميس عايدالشراري
النشاط الطلابي
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
336
جفيلة بنت ممدوح عبدالحميد السلطان
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
337
رباب بنت تركي ممدوح الصالح
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
338
سعاد بنت عبدالمصلح محمد الهذيل
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
339
عفاف بنت خليف ماضي السرحاني
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
340
لطيفة بنت عبدالرحمن إبراهيم العلي
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
341
نورة بنت إبراهيم عبدالرحمن الضميري
النشاط الطلابي
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
342
نورة بنت إسماعيل فارس السبيلة
النشاط الطلابي
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
343
خولة بنت بلال علي الدرعان
النشاط الطلابي
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
344
كوثر بنت سعود منور الفياض
النشاط الطلابي
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
345
فوزية بنت فايز زيد الرويلي
النشاط الطلابي
مشرفة
مكتب التعليم بصوير
346
رضوى بنت عقلا يحيا الشراري
النشاط الطلابي
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
347
ليلى بنت سلطان لافي العنزي
النشاط الطلابي
نشاط رياضي
الإدارة العامة للتعليم
348
إبراهيم بن عبدالمصلح عبدالله السهيان
إدارة التخطيط والتطوير
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
349
عبدالله بن سعد فرحان العلي
إدارة التخطيط والتطوير
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
350
محسن بن موسى محسن الخالدي
إدارة التخطيط والتطوير
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
351
نجود بنت مسباح مشفي المشفي
إدارة التخطيط والتطوير
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
352
إيمان بنت عقل محمد العقل
إدارة التخطيط والتطوير
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
353
سهام بنت دحام حمدان السرحاني
إدارة التخطيط والتطوير
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
354
طويرق بن نزال جلباخ الفهيقي
إدارة التخطيط والتطوير
مقررات مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
355
تركي بن بشير مسباح الراشد
أمانة إدارة التعليم
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
356
عبدالعزيز بن سليمان حمدان الفهد
أمانة إدارة التعليم
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
357
أماني بنت تركي عايد المفرج
أمانة إدارة التعليم
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
358
هناء بنت محمد أحمد الكازمي
أمانة إدارة التعليم
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
359
عاطف بن سعود كسّاب الضويحي
برنامج تطوير مهارات التربويين
مشرف تطوير مهارات التربويين
الإدارة العامة للتعليم
360
جواهر بنت سماح كريم العنزي
برنامج تطوير مهارات التربويين
مشرفة تطوير مهارات التربويين
الإدارة العامة للتعليم
361
سالم بن معاشي مصافق الرويلي
تعليم الكبار
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
362
آمال بنت عبدالهادي عودة الذويب
تعليم الكبار
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
363
حمدة بنت مضحي عشوي العنزي
تعليم الكبار
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
364
خلود بنت إبراهيم عبدالرحمن الضميري
تعليم الكبار
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
365
عبدالرحمن بن خالد عيسى المخلف
تقنية المعلومات
البوابة الإلكترونية
الإدارة العامة للتعليم
366
فوزيه بنت سعود مضحي الجوفي
تقنية المعلومات
البوابة الإلكترونية
الإدارة العامة للتعليم
367
إلهام بنت حسين علي الخليفة
تقنية المعلومات
تأهيل وتدريب تقني
الإدارة العامة للتعليم
368
دلال بنت غالب دليمان الدغمي
تقنية المعلومات
تأهيل وتدريب تقني
الإدارة العامة للتعليم
369
مريم بنت شفق مرزوق الرشيد
تقنية المعلومات
تأهيل وتدريب تقني
الإدارة العامة للتعليم
370
مشاعل بنت محمد فالح الضلي
تقنية المعلومات
تأهيل وتدريب تقني
الإدارة العامة للتعليم
371
نواف بن الطرقي فليّح الرويلي
تقنية المعلومات
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
372
محمد بن مرزوق منصور الكريع
تقنية المعلومات
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
373
أنوار بنت حمد حمود البيالي
تقنية المعلومات
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
374
حمود بن ناصر حمود العامر
تقنية المعلومات
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
375
مساعد بن قبلان دويدان الشراري
تقنية المعلومات
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
376
ظافر بن محمد فهاد المنديل
خدمات الطلاب
نقل مدرسي
الإدارة العامة للتعليم
377
انتصار بنت سالم لافي الشراري
خدمات الطلاب
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
378
محمد بن مخلف شاهر المقاود
خدمات الطلاب
مقاصف مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
379
أميرة بنت قايد عبدالمصلح القايد
خدمات الطلاب
مقاصف مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
380
أحمد بن هليّل مقبل الخالدي
رعاية الموهوبين
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
381
حسن بن محيسن حسن القحص
رعاية الموهوبين
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
382
ماجد بن فالح جلال السرحاني
رعاية الموهوبين
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
383
انتصار بنت محمد صالح العقيل
رعاية الموهوبين
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
384
بسماء بنت ثامر نزال المسعود
رعاية الموهوبين
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
385
فوزة بنت جزاع شامخ الراشد
رعاية الموهوبين
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
386
العنود بنت سلمان شاشان الزارع
رياض الأطفال
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
387
جميلة بنت منسي عواد الرويلي
رياض الأطفال
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
388
فهده بنت عبيد محمد الرويلي
رياض الأطفال
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
389
نورة بنت عبدالمحسن عبدالكريم الكريع
رياض الأطفال
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
390
هادية بنت منصور ذياب الخالدي
رياض الأطفال
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
391
فضة بنت مسعد حامد الشراري
رياض الأطفال
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
392
زهور بنت شعيب مسلم الربيع
شؤون المعلمين
علاقات معلمات
الإدارة العامة للتعليم
393
محمد بن علي راجي الزارع
شؤون المعلمين
علاقات معلمين
الإدارة العامة للتعليم
394
حمد بن عبدالكريم حمد البديوي
شؤون المعلمين
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
395
مرزوق بن صالح مرزوق الخالدي
شؤون المعلمين
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
396
محمد بن صالح قاضب القاضب
شؤون المعلمين
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
397
سلطان بن خالد عقلاء الشمري
شؤون المعلمين
مشرف
مكتب التعليم بسكاكا
398
عادل بن هليل سعيد الشراري
شؤون المعلمين
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
399
عزيزة بنت عبدالله محمد النور
شؤون المعلمين
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
400
وحيدة بنت خالد عقلا الحميد
شؤون المعلمين
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
401
أمل بنت مهلهل دربي الريس
شؤون المعلمين
مشرفة
مكتب التعليم بدومة الجندل
402
ابتسام بنت فهد أحمد النصيري
شؤون المعلمين
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
403
منى بنت حمد ساهي الضويحي
شؤون المعلمين
مشرفة
مكتب التعليم بسكاكا
404
حصة بنت عبدالله دويشر الشراري
شؤون المعلمين
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
405
خالد بن محمد مفرج الجوفي
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرف
مكتب التعليم بدومة الجندل
406
طارش بن مالح عواد الفهيقي
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرف
مكتب التعليم بسكاكا
407
لافي بن قريان فايع الرويلي
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرف
مكتب التعليم بصوير
408
شايم بن لافي مفلح الشراري
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرف
مكتب التعليم بطبرجل
409
آمنة بنت إبراهيم مطلق النصيري
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
410
مستورة بنت سالم مفلح الشراري
قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
مشرفة
مكتب التعليم بطبرجل
411
خالد بن طابع مدالله البلوي
مركز التميّز
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
412
فيصل بن سلامة أحمد الوقيد
مركز التميّز
مشرف
الإدارة العامة للتعليم
413
جليلة بنت خليفة مفضي المسعر
مركز التميّز
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
414
سلطان بن مفرح نهار السرحاني
مكتب المساعد التعليمي
وحدة إرتقاء
الإدارة العامة للتعليم
415
هيفاء بنت سعود الطالب
مكتب المساعدة التعليمية
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
416
منال بنت أحمد سليم الوديعة
مكتب المساعدة التعليمية
وحدة إرتقاء
الإدارة العامة للتعليم
417
حسن بن إبراهيم خليف السطام
وحدة تطوير المدارس
تخطيط
الإدارة العامة للتعليم
418
علي بن عبدالرحمن خلف الرويلي
وحدة تطوير المدارس
تدريب تربوي
الإدارة العامة للتعليم
419
محمد بن عواد منزل العوذة
وحدة تطوير المدارس
تقنيات تعليم
الإدارة العامة للتعليم
420
طارق بن حويطي منور السرحاني
وحدة تطوير المدارس
قيادة مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
421
مناع بن عافت مناع الزيد
وحدة تطوير المدارس
قيادة مدرسية
الإدارة العامة للتعليم
422
جواهر بنت صالح فارس السرحاني
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
423
حكيمة بنت فرحان حزل الرويلي
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
424
عزيزة بنت عبد اللطيف جزاع البديوي
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
425
فيضة بنت سطام عيد العنزي
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
426
لطيفة بنت حجاج فيصل اللحيد
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
427
محاسن بنت زيد مزاوم السرحاني
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
428
نجيبة بنت شفق مرزوق الرشيد
وحدة تطوير المدارس
مشرفة
الإدارة العامة للتعليم
429
عبدالله بن ونس السعران الرويلي
وحدة تطوير المدارس
مواد علمية
الإدارة العامة للتعليم
430
شامخ بن جزاع شامخ الراشد
وحدة تطوير المدارس
مواد نظرية
الإدارة العامة للتعليم
431
نايف بن عيد فرحان الرويلي
وحدة تطوير المدارس
نشاط طلابي
الإدارة العامة للتعليم