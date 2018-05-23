مدارس الجوف > مدير “تعليم الجوف” يصدر قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات

مدير “تعليم الجوف” يصدر قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات

الأقسام :

مدارس الجوف

2018/05/23

2018/05/23


مدير “تعليم الجوف” يصدر قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات



جوف -سكاكا:

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم قراراً بتجديد تكليف المشرفين والمشرفات التربويين للعام الدراسي المقبل، على النحو التالي:

م

الاســــــــــــــــــــــــــــــــم

المجال

العمل المكلف به

مقر العمل

1

عبدالحميد بن ممدوح السلطان

الاختبارات والقبول

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

2

قاسم بن مدالله جميل الرويلي

الاختبارات والقبول

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

3

ضيف الله بن عايد خميس الشراري

الاختبارات والقبول

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

4

خديجة بنت عقيل مطلق السويلم

الاختبارات والقبول

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

5

أمل بنت مناحي غافل السعيدان

الاختبارات والقبول

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

6

عبدالعزيز بن فرحان الأمير الرويلي

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بصوير

7

نجاح بنت ركيان جبر الرويلي

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بسكاكا

8

هدى بنت هزاع مناحي الرويلي

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بصوير

9

شذى بنت عبدالله مسلم الإبراهيم

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بطبرجل

10

أماني بنت طلال عبدالله الجابر

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بسكاكا

11

عبير بنت سماح اديلم الشراري

الإشراف التربوي

العلوم

مكتب التعليم بطبرجل

12

محمد بن خلف عبيد الشمري

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بسكاكا

13

ضيف الله بن رجا دغيبش الشراري

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بطبرجل

14

وفاء بنت مقبول حمدان الريس

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بدومة الجندل

15

لطيفة بنت عبدالرحمن مخلف القويعان

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بسكاكا

16

وفاء بنت مقبول حمدان الريس

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بدومة الجندل

17

لطيفة بنت عبدالرحمن مخلف القويعان

الإشراف التربوي

الفيزياء

مكتب التعليم بسكاكا

18

زياد بن متروك شرهان الرويلي

الإشراف التربوي

الكيمياء

الإدارة العامة للتعليم

19

علياء بنت عبدالله راشد الخوصان

الإشراف التربوي

الكيمياء

الإدارة العامة للتعليم

20

عبدالله بن محمد فرحان المشعل

الإشراف التربوي

الكيمياء

مكتب التعليم بدومة الجندل

21

عفراء بنت منصور مرشد العرجان

الإشراف التربوي

الكيمياء

مكتب التعليم بدومة الجندل

22

هيفاء بنت عبدالرحمن مخلف القويعان

الإشراف التربوي

الكيمياء

مكتب التعليم بسكاكا

23

ماجد بن محمد سعد الزهراني

الإشراف التربوي

أحياء

مكتب التعليم بسكاكا

24

سامي بن حمود فالح اللحيد

الإشراف التربوي

علم الأرض

مكتب التعليم بسكاكا

25

سلطان بن محمد كريم البيالي

الإشراف التربوي

أخصائي تقويم

الإدارة العامة للتعليم

26

ماجدة بنت رياض فلاح الدندني

الإشراف التربوي

إخصائية تقويم

الإدارة العامة للتعليم

27

محمد بن عرفج تركي السرحاني

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

الإدارة العامة للتعليم

28

مريم بنت فالح عواد المعدوه

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

الإدارة العامة للتعليم

29

حصة بنت حمود عجب العبدالله

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بدومة الجندل

30

ريمة بنت شاهر سعود المتعب

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بدومة الجندل

31

هيفاء بنت مقبول حمدان الريس

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بدومة الجندل

32

بتلة بنت كامل فجر الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

33

خيرية بنت دحام حمدان السرحاني

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

34

سامية بنت خلف سعد الراشد

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

35

لطيفة بنت سعود بشير العنزي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

36

منى بنت عبدالكريم سعد البريكان

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

37

منيفة بنت حمد ثنيان الجوفي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

38

نجاح بنت هزاع مناحي الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

39

الجازي بنت معاشي نمر الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بصوير

40

صالحة بنت محمد فلاح الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بطبرجل

41

لطيفه بنت صالح فرج الشبيلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بطبرجل

42

فهد بن عطاء جدوع الجديع

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بدومة الجندل

43

محمد بن خلف فلاح الخلف

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بدومة الجندل

44

احمد بن عبدالهادي محمد الخالدي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

45

خالد بن فريح صالح الدرعان

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

46

طلال بن سلامه احمد الوقيد

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

47

محمد بن مزعل جحيش الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

48

مقبل بن سليمان ضيف الله المرعي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بسكاكا

49

صالح بن صفوق عيناء الرويلي

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بصوير

50

حمدان بن سحمان حمدان الشراري

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بطبرجل

51

مبارك بن لافي مفلح الشراري

الإشراف التربوي

تربية إسلامية

مكتب التعليم بطبرجل

52

صالحة بنت محمد مران البحيران

الإشراف التربوي

تربية أسرية

الإدارة العامة للتعليم

53

مريم بنت عبدالرحمن العقلاء الزارع

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بدومة الجندل

54

جواهر بنت عبدالمحسن عطاء الكريع

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بسكاكا

55

ريمة بنت سعود منور الفياض

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بسكاكا

56

ليلى بنت سعود عبدالله القحطاني

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بسكاكا

57

ميعاد بنت مفلح الدندني

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بصوير

58

كسبة بنت فلاح دويشر الشراري

الإشراف التربوي

تربية أسرية

مكتب التعليم بطبرجل

59

عبدالله بن متعب عبدالله القويعان

الإشراف التربوي

تربية بدنية

الإدارة العامة للتعليم

60

ممدوح بن عبدالرحمن سليمان الريس

الإشراف التربوي

تربية بدنية

مكتب التعليم بدومة الجندل

61

أمين بن فرحان يوسف الكريع

الإشراف التربوي

تربية بدنية

مكتب التعليم بسكاكا

62

منصور بن ظاهر مسعود الشراري

الإشراف التربوي

تربية بدنية

مكتب التعليم بطبرجل

63

سلمان بن محمد مشعل السعيد

الإشراف التربوي

تربية فنية

الإدارة العامة للتعليم

64

ناصر بن نويصر قبلان الحسن

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بدومة الجندل

65

خالد بن عودة محيسن الكريع

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بسكاكا

66

ناصر بن سالم غثيان العوذة

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بسكاكا

67

خالد بن ثاقل عايد الشراري

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بطبرجل

68

منى بنت فلاح عايد الفلحي

الإشراف التربوي

تربية فنية

الإدارة العامة للتعليم

69

أسماء بنت عبدالله سليمان العفر

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بدومة الجندل

70

فريال بنت مخلف سالم الصقر

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بسكاكا

71

نوال بنت محمد بنية الكبيدان

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بسكاكا

72

نورة بنت زعل خليف الفالح

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بسكاكا

73

زهوى بنت خليف سلطان الرويلي

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بصوير

74

شيخة بنت هليل سعيد الشراري

الإشراف التربوي

تربية فنية

مكتب التعليم بطبرجل

75

يحيى بن عبيد تماني الخالدى

الإشراف التربوي

تربية وطنية اجتماعية

الإدارة العامة للتعليم

76

عمر بن مونس سالم الرشيد

الإشراف التربوي

تربية وطنية اجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

77

فايز بن مبرد مطير الشمري

الإشراف التربوي

تربية وطنية اجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

78

معازر بن عسير عيدالرويلي

الإشراف التربوي

تربية وطنية اجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

79

هند بنت مهلي عبيد المصلوخي

الإشراف التربوي

تربية وطنية اجتماعية

الإدارة العامة للتعليم

80

قبيل بن تركي بدّأي الشمري

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بدومة الجندل

81

عواد بن هجرس مضحي الرويلي

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بصوير

82

محمد بن عوض حامد الشراري

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بطبرجل

83

عواطف بنت محمد حشام المحمد

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بدومة الجندل

84

عيدة بنت عرفج سالم الشمري

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بدومة الجندل

85

آمال بنت عبدالرحمن عبدالله المحمد

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

86

صالحة بنت شطيط عواد الرويلي

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

87

نجاة بنت خالد عقلا الحميد

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

88

وضحى بنت خميس مكازي الرويلي

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بسكاكا

89

منى بنت عبدالله جضعان الغطيغط

الإشراف التربوي

تربية وطنية واجتماعية

مكتب التعليم بطبرجل

90

طارق بن عبدالله عودة الخالدي

الإشراف التربوي

حاسب آلي

الإدارة العامة للتعليم

91

مشاعل بنت موسى عبدالمصلح النصيري

الإشراف التربوي

حاسب آلي

الإدارة العامة للتعليم

92

صفاء بنت سلامة نزال البشير

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بدومة الجندل

93

أبرار بنت إبراهيم دريس الدرعان

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بسكاكا

94

فادية بنت محمد حمود الطالب

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بسكاكا

95

سلمان بن عبدالرحمن سلمان الزارع

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بدومة الجندل

96

محمد بن مخلف محمد الزيد

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بسكاكا

97

نايف بن مبارك نابت الشراري

الإشراف التربوي

حاسب آلي

مكتب التعليم بطبرجل

98

صالح بن صغير حميليس الرويلي

الإشراف التربوي

رياضيات

الإدارة العامة للتعليم

99

طفلة بنت سعدون مفرح البحيران

الإشراف التربوي

رياضيات

الإدارة العامة للتعليم

100

حسني بن حمدان حامد الزارع

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بدومة الجندل

101

صالح بن فلاح زايد السعيدان

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بدومة الجندل

102

أحمد بن محمد مغيضب الهباد

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

103

سلطان بن شايح جلباخ الرويلي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

104

ماجد بن مطرب عبدالله الدندني

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

105

العنود بنت رخى حمدان العرجان

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بدومة الجندل

106

مريم بنت محمد فرحان المشعل

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بدومة الجندل

107

إخلاص بنت عبدالهادي عودة الذويب

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

108

فضة بنت سعود بشير العنزي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

109

ماجدة بنت حسن حمد الحيزان

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

110

نادية بنت مساعد عايض البراهيم

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

111

نوفه بنت محول بشيرالرويلي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

112

مزنة بنت زابن دنفس الرويلي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بصوير

113

ابتسام بنت ابراهيم محمد السهلاوي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بطبرجل

114

موسى بن محيل فحم الفهيقي

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بسكاكا

115

عادل بن طيحان عقلاء الشراري

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بطبرجل

116

مساعد بن عيد مطر الشراري

الإشراف التربوي

رياضيات

مكتب التعليم بطبرجل

117

خالد بن حامد الحميدي الخالدي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

الإدارة العامة للتعليم

118

ناهد بنت صالح جعفر السالم

الإشراف التربوي

صفوف أولية

الإدارة العامة للتعليم

119

دلال بنت عبدالكريم احمد السالم

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بدومة الجندل

120

سلمى بنت سليمان بخيت الطالب

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بدومة الجندل

121

منال بنت محمد عبدالكريم الجميعان

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بدومة الجندل

122

أمل بنت عوض مشعل الجابر

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

123

أمينة بنت موسى محسن الخالدي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

124

حميدة بنت مشعل سليمان الحميد

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

125

رشا بنت تركي عبد الله الصالح

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

126

عواطف بنت صالح طارف الطالب

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

127

كفى بنت سيمور رويان الرويلي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

128

منيرة بنت صالح عبدالله الدرعان

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

129

منيفة بنت عرهان فيحان السهلي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

130

وداد ناصر محيميس الخالدي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

131

جميلة بنت فايز زيد الرويلي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بصوير

132

منيفة بنت باني حسين الرويلي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بصوير

133

زينة بنت محمد منوخ الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

134

شريفة بنت قبلان دويدان الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

135

عائشة بنت الأفنس ملفي الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

136

فندي بن بايق فارس الشمري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بدومة الجندل

137

محمد بن حمدان خليف الزارع

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بدومة الجندل

138

عبدالرحمن بن مفضي مسعرالبرجس

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

139

زياد بن فهد محمد الجبل العنزي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

140

ممدوح بن مفرح عيدالشمري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

141

واكد بن خليفة حمد العتيبي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بسكاكا

142

محمد بن هليل طلق الرويلي

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بصوير

143

حامد بن منزل حياه الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

144

عبدالرحمن بن محمد سليمان الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

145

عبيدالله بن عايد خميس الشراري

الإشراف التربوي

صفوف أولية

مكتب التعليم بطبرجل

146

ماجد بن محمد شمدين القادر

الإشراف التربوي

صفوف أولية/ حصانة

مكتب التعليم بسكاكا

147

رحاب بنت محمد سليمان الفلاح

الإشراف التربوي

علوم إدارية

الإدارة العامة للتعليم

148

دلال بنت عبدالعزيز مفلح الدندني

الإشراف التربوي

علوم مسلكية

الإدارة العامة للتعليم

149

سعاد بنت مشعل احمد القايد

الإشراف التربوي

علوم مسلكية

مكتب التعليم بسكاكا

150

سهيان بن سعـد سهيان السهيان

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

الإدارة العامة للتعليم

151

سامي بن عبدالكريم بركات السعيدان

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بدومة الجندل

152

حماد بن جضعان محزم الشمري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

153

سلمان بن عبدالله درزي الدغمي

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

154

فوزي بن حمدان رمان القاسم

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

155

محمد بن حميدي سليمان الرويلى

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بصوير

156

ضيف الله بن قريطان الشراري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بطبرجل

157

مقبول بن فالح عايدالشراري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بطبرجل

158

نوف بنت محول بشير الرويلي

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

الإدارة العامة للتعليم

159

مريفة بنت عتيق يوسف القعيد

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بدومة الجندل

160

هدى بنت مذود فرحان الشمري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بدومة الجندل

161

إيمان بنت عبدالرزاق الضميري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

162

مريم بنت عيد عبدالله البليهد

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

163

نورة بنت صاهود فلاح المطيري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

164

هند بنت عرهان فيحان السهلي

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بسكاكا

165

نعمة بنت سفار حويدر الرويلي

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بصوير

166

شريفة بنت صبيح دايش الشراري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بطبرجل

167

نوف بنت محمد منوخ الشراري

الإشراف التربوي

قيادة المدرسية

مكتب التعليم بطبرجل

168

حابس بن سماح كريم العنزي

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

الإدارة العامة للتعليم

169

أحمد بن نغيمش خليف الحسن

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بدومة الجندل

170

سلطان بن زعل مخلف الحويكم

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

171

جمال بن فليح حراثان الشراري

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بطبرجل

172

وفاء بنت سيمور رويان الرويلي

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

الإدارة العامة للتعليم

173

باسمة بنت عبدالمحسن سليمان الريس

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بدومة الجندل

174

لطيفة بنت مزاوم احمد الضويحي

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بدومة الجندل

175

اعتماد بنت خليل إبراهيم الواكد

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

176

انتصار بنت منصور عبدالله السهيان

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

177

أماني بنت فرحان صقر العيسى

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

178

عواطف بنت محمد معزي السرحاني

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

179

فاطمة بنت محسن باعث الرويلي

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

180

يسرى بنت حمود فالح اللحيد

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم بسكاكا

181

ليالي بنت ملاهد عبيدان الرويلي

الإشراف التربوي

لغة إنجليزية

مكتب التعليم صوير

182

حمدان بن عبد الهادي عطا الشايع

الإشراف التربوي

لغة عربية

الإدارة العامة للتعليم

183

حمدان بن عبدالله أحمد السالم

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بدومة الجندل

184

محمد بن حامد حمود العامر

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بدومة الجندل

185

إبراهيم بن عوض عيسى السرحاني

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

186

أنور بن عبدالرزاق المرهق الحميمص

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

187

محمد بن حمود عليان السرحاني

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

188

مسعد بن عوض علي العنزي

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

189

جمعة بن جارد جلعود الشراري

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بطبرجل

190

حمدان بن مسعد حامد الشراري

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بطبرجل

191

نوال بنت جمعان عايد الرويلي

الإشراف التربوي

لغة عربية

الإدارة العامة للتعليم

192

حورية بنت مقيبل جراد المقيبل

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بدومة الجندل

193

فوزية بنت سالم سعدون البحيران

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بدومة الجندل

194

وداد بنت محمد حسين الريس

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بدومة الجندل

195

ماجدة بنت فرحان حويل المطلق

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

196

أميرة بنت خالد محمد الدامر

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

197

خلود بنت عبدالمصلح احمد المظهور

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

198

نوال بنت عودة جريد الجريد

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

199

هدى بنت مبارك عرفج الحمد

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

200

هناء بنت سليمان عقلاء المثري

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

201

يسرى بنت سطام حمدان العبيكة

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بسكاكا

202

فايزة بنت أحمد عقلاء العلي

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بصوير

203

ندفاء بنت شغير غمر الرويلي

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بصوير

204

دانية بنت صلاح الدين محمد داوود

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بطبرجل

205

فاطمة بنت حميس الشراري

الإشراف التربوي

لغة عربية

مكتب التعليم بطبرجل

206

أحمد بن مناحي محسن الضويحي

الإشراف التربوي

مهارات البحث ومصادر المعلومات

الإدارة العامة للتعليم

207

سعود بن عويد ثاني الفهيقي

الإشراف التربوي

نظام مقررات

الإدارة العامة للتعليم

208

أمل بنت عناد خلف الشافي

الإشراف التربوي

نظام مقررات

الإدارة العامة للتعليم

209

وليد بن خالد عبدالحميد زين العابدين

الإشراف التربوي

نظام الفصلي

الإدارة العامة للتعليم

210

أميرة بنت محمد ثنيان الحرفوش

الإشراف التربوي

نظام الفصلي

الإدارة العامة للتعليم

211

تهاني بنت علي نزال البيالي

الإعلام تربوي

أستوديو تعليمي

الإدارة العامة للتعليم

212

محمد بن نايف مغرق المحمد

الإعلام تربوي

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

213

عقلاء بن رخاء مرزوق الحسيب

الإعلام تربوي

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

214

أمل بنت إبراهيم شبيب العبدالله

الإعلام تربوي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

215

تغريد بنت محمد الدرعان

الإعلام تربوي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

216

نعيمة بنت علي محمد المزيد

الأمن والسلامة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

217

خلف بن جزاع خلف العيادة

التجهيزات المدرسية

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

218

سلمان بن أحمد سلمان البراهيم

التجهيزات المدرسية

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

219

زمزم بنت عبدالكريم نزال البيالي

التجهيزات المدرسية

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

220

منى بنت حمود عقلاء الفلاج

التجهيزات المدرسية

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

221

غنام بن ضامي غنام العنزي

التجهيزات المدرسية

مختبرات مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

222

أسماء بنت إبراهيم عقيل الشرعان

التجهيزات المدرسية

مختبرات مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

223

فايز بن بطيحان قنفذ الشراري

التجهيزات المدرسية

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

224

بسام بن ناصر خلف الطالب

التجهيزات المدرسية

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

225

علي بن سعود عبدالله العليان

التجهيزات المدرسية

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

226

جميلة بنت عبدالله جدوع الجديع

التجهيزات المدرسية

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

227

ماجدة بنت فهد عبدالله السهيان

التجهيزات المدرسية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

228

جواهر بنت مشني عمش الرويلي

التجهيزات المدرسية

مصادر تعلم

الإدارة العامة للتعليم

229

نفلا بنت حمد كشاب المويشير

التجهيزات المدرسية

مصادر تعلم

الإدارة العامة للتعليم

230

خالد بن محمد عبدالله الفلاح

التخطيط المدرسي

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

231

بلقيس بنت عبدالعزيز محمد حبتر

التخطيط المدرسي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

232

حسناء بنت قبلان جايز اللحاوي

التخطيط المدرسي

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

233

خالد بن سليمان عبدالله المويشير

التدريب والابتعاث

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

234

سعد بن خميس مفرح الشراري

التدريب والابتعاث

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

235

عبدالله بن عبدالرحمن شميريخ السويلم

التدريب والابتعاث

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

236

جميل بن محمد مفرج المفرج

التدريب والابتعاث

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

237

عبدالله بن راكان كايد العناد

التدريب والابتعاث

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

238

سلطان بن خليف حدب الرويلي

التدريب والابتعاث

مشرف

مكتب التعليم بصوير

239

لافي بن جليل بشير الشراري

التدريب والابتعاث

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

240

مرضي بن سليم سلامه الشراري

التدريب والابتعاث

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

241

أماني بنت خليفة عوده العويضة

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

242

سهى بن عبدالعزيز مهنا المهنا

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

243

طائلة بنت صالح غبين الغبين

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

244

فاطمة بنت مناحي محسن الضويحي

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

245

فضة بنت باسط عوف الزيد

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

246

هنادي بنت أحمد شامخ المفرج

التدريب والابتعاث

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

247

لطيفة بنت محيسن عبدالله الجوفي

التدريب والابتعاث

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

248

موضي بنت مطلق محمدالهدياني

التدريب والابتعاث

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

249

زينة بنت ناجي سلمان الشراري

التدريب والابتعاث

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

250

مها بنت محمد منوخ الشراري

التدريب والابتعاث

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

251

علي بن دول الحرير الرويلي

التربية الخاصة

العوق السمعي

الإدارة العامة للتعليم

252

فهيد بن عشوي فرزل الشمري

التربية الخاصة

تربية فكرية

الإدارة العامة للتعليم

253

ممدوح بن جمعان عايد الرويلي

التربية الخاصة

تربية فكرية

الإدارة العامة للتعليم

254

أميرة بنت عبدالرحمن محمد المزيد

التربية الخاصة

تربية فكرية

الإدارة العامة للتعليم

255

عفاف بنت عقلاء حمود المرشد

التربية الخاصة

تربية فكرية

الإدارة العامة للتعليم

256

حمدان بن عبدالله دحام السرحاني

التربية الخاصة

صعوبات تعلم

الإدارة العامة للتعليم

257

رولا بنت عبدالرحمن حمود الدغمي

التربية الخاصة

صعوبات تعلم

الإدارة العامة للتعليم

258

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العنزي

التعليم الأهلي

مشرف

مكتب التعليم الأهلي

259

أمينة بنت إبراهيم مطلق النصيري

التوجيه والإرشاد

برنامج تكافل

الإدارة العامة للتعليم

260

محمد بن عطا خميس السياط

التوجيه والإرشاد

تكافل

الإدارة العامة للتعليم

261

عبدالرحمن بن إبراهيم محمد العقيل

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

262

حمود بن مقبل عكوف المقبل

التوجيه والإرشاد

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

263

بدر بن عطا الله مطر العنزي

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

264

تركي بن عبيد سند الراشد

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

265

حماد بن سليمان حمدان الفهد

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

266

عمر بن عبدالله كشاب الراشد

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

267

محمد بن صالح مرزوق الحربي

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

268

غيث بن فهد محمد السنيدي

التوجيه والإرشاد

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

269

نايف بن طراد قاعد الدرباس

التوجيه والإرشاد

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

270

نايف بن خالد محمد الغميز

التوجيه والإرشاد

مشرف

مكتب التعليم بسكاكا

271

جميل بن كسّاب سالم الشايع

التوجيه والإرشاد

مشرف

مكتب التعليم بصوير

272

خالد بن ضيف الله علي الشراري

التوجيه والإرشاد

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

273

نورة بنت عبدالرحيم السميحان

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

274

خولة بنت عبدالرحمن القويعان

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

275

سفانة بنت إبراهيم مطلق النصيري

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

276

ماجدة بنت عبدالله عبدالرحمن الفالح

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

277

هلا بنت مناور خميس الغدير

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

278

مشاعل بنت فرحان رفيفان اللحاوي

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

279

جميلة بنت حمود خلف الجوفي

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

280

حورية بنت حمدان سعيد العفر

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

281

عتقاء بنت حماد ناصر المرخان

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

282

إلهام بنت رداد علي الجوفي

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

283

خلود بنت عبدالمصلح الخالدي

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

284

عائشة بنت عبدالرحمن سبيلة مطر

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

285

نوال بنت حمدان فالح الرويلي

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بصوير

286

سلطانة بنت حامد سلمان البراهيم

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

287

جواهر بنت أحمد صالح الدوسري

التوجيه والإرشاد

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

288

خيرية بنت عبدالرحمن سلمان البراهيم

التوجيه والإرشاد

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

289

عبير بنت محمد غضبان المعجل

التوجيه والإرشاد

مشرفة +حصانة

الإدارة العامة للتعليم

290

صالح بن مدالله عليوي السرحاني

التوعية الإسلامية

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

291

عادل بن سلمان أحمد الوقيد

التوعية الإسلامية

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

292

سليمان بن عبدالكريم المفرج

التوعية الإسلامية

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

293

حمدان بن صياح مريحيل الشراري

التوعية الإسلامية

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

294

لطيفة بنت مونس خلف العنزي

التوعية الإسلامية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

295

هدى بنت خريص هليل المطيري

التوعية الإسلامية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

296

نادية بنت صالح سالم الحسن

التوعية الإسلامية

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

297

إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم العتيق

الجودة الشاملة

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

298

خالد بن مرعي عقيل الهباد

الجودة الشاملة

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

299

سايل بن سالم قنيفد الفهيقي

الجودة الشاملة

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

300

عبدالواحد بن عبدالكريم عبدالله الدرعان

الجودة الشاملة

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

301

محمد بن فارس حمد النصيري

الجودة الشاملة

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

302

أسماء بنت عتيق عايد الهباد

الجودة الشاملة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

303

ترفة بنت سعود سلامه الحميمص

الجودة الشاملة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

304

مرزوقة بنت مقبل شاكر الزيد

الجودة الشاملة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

305

مريم بنت عبدالله حمد العساف

الجودة الشاملة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

306

نجوى بن مثقال شلاش المنديل

الجودة الشاملة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

307

محمد بن عبدالرزاق محمد الرشيد

الصحة المدرسية

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

308

فهد بن مطلب محمد الدهاش

الصحة المدرسية

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

309

عقيل بن غوبفل مطلق الشراري

الصحة المدرسية

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

310

بدرية بنت عايد جريد الرويلي

الصحة المدرسية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

311

ميمونة بنت إسماعيل بلال الدرعان

الصحة المدرسية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

312

هيفاء بنت عبدالعزيز صالح المويشير

الصحة المدرسية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

313

هدى بنت حمود المصارع الحمدان

الصحة المدرسية

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

314

خديجة بنت أمين عاشور الحماص

المتابعة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

315

منى بنت سعد سليمان الشنيفي

المتابعة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

316

سارة بنت سعود صالح المويشير

المتابعة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

317

سلطانة بنت سعود صالح المويشير

المتابعة

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

318

حسين بن مريزيق حمدان السرحاني

النشاط الطلابي

تدريب حاسب

الإدارة العامة للتعليم

319

عبدالله بن صالح مرزوق الخالدي

النشاط الطلابي

اجتماعي

الإدارة العامة للتعليم

320

صالح بن مصلح مريح الشمري

النشاط الطلابي

المعسكرالكشفي

الإدارة العامة للتعليم

321

أحمد بن عبدالله عبدالرحمن الصالح

النشاط الطلابي

النادي الثقافي

الإدارة العامة للتعليم

322

تركي بن مازن عليان الفهيقي

النشاط الطلابي

برامج عامة وتدريب

الإدارة العامة للتعليم

323

عبدالوهاب بن عبد الرحمن عطا الشايع

النشاط الطلابي

بيت الطالب

الإدارة العامة للتعليم

324

خلف بن عناد خلف الشافي

النشاط الطلابي

ثقافي

الإدارة العامة للتعليم

325

محمد بن أحمد مقبل الهذال

النشاط الطلابي

علمي

الإدارة العامة للتعليم

326

سلطان بن محمد بن عيد الجهني

النشاط الطلابي

كشفي

الإدارة العامة للتعليم

327

أحمد بن براك مبارك الدرع

النشاط الطلابي

مركز تدريب طلابي

مكتب التعليم بدومة الجندل

328

عمر بن إبراهيم حمد الطعيمي

النشاط الطلابي

مركز تدريب طلابي

مكتب التعليم بسكاكا

329

رافع بن شايم باصان الرويلي

النشاط الطلابي

مركز تدريب طلابي

مكتب التعليم بصوير

330

سلمان بن فلاح دويشرالشراري

النشاط الطلابي

مركز تدريب طلابي

مكتب التعليم بطبرجل

331

خالد بن عبدالرحمن خلف الحصني

النشاط الطلابي

مركز علمي

الإدارة العامة للتعليم

332

سعود بن جلباخ عويضه الخضع

النشاط الطلابي

مشرف

مكتب التعليم بصوير

333

سلمان بن نومان محزم الشمري

النشاط الطلابي

مشرف

مكتب التعليم بسكاكا

334

فهد بن سعد رجاء العلي

النشاط الطلابي

مشرف

مكتب التعليم بسكاكا

335

عبدالله بن خميس عايدالشراري

النشاط الطلابي

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

336

جفيلة بنت ممدوح عبدالحميد السلطان

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

337

رباب بنت تركي ممدوح الصالح

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

338

سعاد بنت عبدالمصلح محمد الهذيل

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

339

عفاف بنت خليف ماضي السرحاني

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

340

لطيفة بنت عبدالرحمن إبراهيم العلي

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

341

نورة بنت إبراهيم عبدالرحمن الضميري

النشاط الطلابي

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

342

نورة بنت إسماعيل فارس السبيلة

النشاط الطلابي

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

343

خولة بنت بلال علي الدرعان

النشاط الطلابي

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

344

كوثر بنت سعود منور الفياض

النشاط الطلابي

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

345

فوزية بنت فايز زيد الرويلي

النشاط الطلابي

مشرفة

مكتب التعليم بصوير

346

رضوى بنت عقلا يحيا الشراري

النشاط الطلابي

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

347

ليلى بنت سلطان لافي العنزي

النشاط الطلابي

نشاط رياضي

الإدارة العامة للتعليم

348

إبراهيم بن عبدالمصلح عبدالله السهيان

إدارة التخطيط والتطوير

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

349

عبدالله بن سعد فرحان العلي

إدارة التخطيط والتطوير

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

350

محسن بن موسى محسن الخالدي

إدارة التخطيط والتطوير

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

351

نجود بنت مسباح مشفي المشفي

إدارة التخطيط والتطوير

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

352

إيمان بنت عقل محمد العقل

إدارة التخطيط والتطوير

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

353

سهام بنت دحام حمدان السرحاني

إدارة التخطيط والتطوير

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

354

طويرق بن نزال جلباخ الفهيقي

إدارة التخطيط والتطوير

مقررات مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

355

تركي بن بشير مسباح الراشد

أمانة إدارة التعليم

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

356

عبدالعزيز بن سليمان حمدان الفهد

أمانة إدارة التعليم

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

357

أماني بنت تركي عايد المفرج

أمانة إدارة التعليم

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

358

هناء بنت محمد أحمد الكازمي

أمانة إدارة التعليم

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

359

عاطف بن سعود كسّاب الضويحي

برنامج تطوير مهارات التربويين

مشرف تطوير مهارات التربويين

الإدارة العامة للتعليم

360

جواهر بنت سماح كريم العنزي

برنامج تطوير مهارات التربويين

مشرفة تطوير مهارات التربويين

الإدارة العامة للتعليم

361

سالم بن معاشي مصافق الرويلي

تعليم الكبار

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

362

آمال بنت عبدالهادي عودة الذويب

تعليم الكبار

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

363

حمدة بنت مضحي عشوي العنزي

تعليم الكبار

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

364

خلود بنت إبراهيم عبدالرحمن الضميري

تعليم الكبار

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

365

عبدالرحمن بن خالد عيسى المخلف

تقنية المعلومات

البوابة الإلكترونية

الإدارة العامة للتعليم

366

فوزيه بنت سعود مضحي الجوفي

تقنية المعلومات

البوابة الإلكترونية

الإدارة العامة للتعليم

367

إلهام بنت حسين علي الخليفة

تقنية المعلومات

تأهيل وتدريب تقني

الإدارة العامة للتعليم

368

دلال بنت غالب دليمان الدغمي

تقنية المعلومات

تأهيل وتدريب تقني

الإدارة العامة للتعليم

369

مريم بنت شفق مرزوق الرشيد

تقنية المعلومات

تأهيل وتدريب تقني

الإدارة العامة للتعليم

370

مشاعل بنت محمد فالح الضلي

تقنية المعلومات

تأهيل وتدريب تقني

الإدارة العامة للتعليم

371

نواف بن الطرقي فليّح الرويلي

تقنية المعلومات

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

372

محمد بن مرزوق منصور الكريع

تقنية المعلومات

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

373

أنوار بنت حمد حمود البيالي

تقنية المعلومات

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

374

حمود بن ناصر حمود العامر

تقنية المعلومات

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

375

مساعد بن قبلان دويدان الشراري

تقنية المعلومات

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

376

ظافر بن محمد فهاد المنديل

خدمات الطلاب

نقل مدرسي

الإدارة العامة للتعليم

377

انتصار بنت سالم لافي الشراري

خدمات الطلاب

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

378

محمد بن مخلف شاهر المقاود

خدمات الطلاب

مقاصف مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

379

أميرة بنت قايد عبدالمصلح القايد

خدمات الطلاب

مقاصف مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

380

أحمد بن هليّل مقبل الخالدي

رعاية الموهوبين

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

381

حسن بن محيسن حسن القحص

رعاية الموهوبين

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

382

ماجد بن فالح جلال السرحاني

رعاية الموهوبين

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

383

انتصار بنت محمد صالح العقيل

رعاية الموهوبين

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

384

بسماء بنت ثامر نزال المسعود

رعاية الموهوبين

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

385

فوزة بنت جزاع شامخ الراشد

رعاية الموهوبين

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

386

العنود بنت سلمان شاشان الزارع

رياض الأطفال

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

387

جميلة بنت منسي عواد الرويلي

رياض الأطفال

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

388

فهده بنت عبيد محمد الرويلي

رياض الأطفال

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

389

نورة بنت عبدالمحسن عبدالكريم الكريع

رياض الأطفال

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

390

هادية بنت منصور ذياب الخالدي

رياض الأطفال

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

391

فضة بنت مسعد حامد الشراري

رياض الأطفال

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

392

زهور بنت شعيب مسلم الربيع

شؤون المعلمين

علاقات معلمات

الإدارة العامة للتعليم

393

محمد بن علي راجي الزارع

شؤون المعلمين

علاقات معلمين

الإدارة العامة للتعليم

394

حمد بن عبدالكريم حمد البديوي

شؤون المعلمين

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

395

مرزوق بن صالح مرزوق الخالدي

شؤون المعلمين

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

396

محمد بن صالح قاضب القاضب

شؤون المعلمين

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

397

سلطان بن خالد عقلاء الشمري

شؤون المعلمين

مشرف

مكتب التعليم بسكاكا

398

عادل بن هليل سعيد الشراري

شؤون المعلمين

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

399

عزيزة بنت عبدالله محمد النور

شؤون المعلمين

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

400

وحيدة بنت خالد عقلا الحميد

شؤون المعلمين

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

401

أمل بنت مهلهل دربي الريس

شؤون المعلمين

مشرفة

مكتب التعليم بدومة الجندل

402

ابتسام بنت فهد أحمد النصيري

شؤون المعلمين

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

403

منى بنت حمد ساهي الضويحي

شؤون المعلمين

مشرفة

مكتب التعليم بسكاكا

404

حصة بنت عبدالله دويشر الشراري

شؤون المعلمين

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

405

خالد بن محمد مفرج الجوفي

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرف

مكتب التعليم بدومة الجندل

406

طارش بن مالح عواد الفهيقي

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرف

مكتب التعليم بسكاكا

407

لافي بن قريان فايع الرويلي

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرف

مكتب التعليم بصوير

408

شايم بن لافي مفلح الشراري

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرف

مكتب التعليم بطبرجل

409

آمنة بنت إبراهيم مطلق النصيري

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

410

مستورة بنت سالم مفلح الشراري

قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

مشرفة

مكتب التعليم بطبرجل

411

خالد بن طابع مدالله البلوي

مركز التميّز

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

412

فيصل بن سلامة أحمد الوقيد

مركز التميّز

مشرف

الإدارة العامة للتعليم

413

جليلة بنت خليفة مفضي المسعر

مركز التميّز

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

414

سلطان بن مفرح نهار السرحاني

مكتب المساعد التعليمي

وحدة إرتقاء

الإدارة العامة للتعليم

415

هيفاء بنت سعود الطالب

مكتب المساعدة التعليمية

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

416

منال بنت أحمد سليم الوديعة

مكتب المساعدة التعليمية

وحدة إرتقاء

الإدارة العامة للتعليم

417

حسن بن إبراهيم خليف السطام

وحدة تطوير المدارس

تخطيط

الإدارة العامة للتعليم

418

علي بن عبدالرحمن خلف الرويلي

وحدة تطوير المدارس

تدريب تربوي

الإدارة العامة للتعليم

419

محمد بن عواد منزل العوذة

وحدة تطوير المدارس

تقنيات تعليم

الإدارة العامة للتعليم

420

طارق بن حويطي منور السرحاني

وحدة تطوير المدارس

قيادة مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

421

مناع بن عافت مناع الزيد

وحدة تطوير المدارس

قيادة مدرسية

الإدارة العامة للتعليم

422

جواهر بنت صالح فارس السرحاني

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

423

حكيمة بنت فرحان حزل الرويلي

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

424

عزيزة بنت عبد اللطيف جزاع البديوي

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

425

فيضة بنت سطام عيد العنزي

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

426

لطيفة بنت حجاج فيصل اللحيد

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

427

محاسن بنت زيد مزاوم السرحاني

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

428

نجيبة بنت شفق مرزوق الرشيد

وحدة تطوير المدارس

مشرفة

الإدارة العامة للتعليم

429

عبدالله بن ونس السعران الرويلي

وحدة تطوير المدارس

مواد علمية

الإدارة العامة للتعليم

430

شامخ بن جزاع شامخ الراشد

وحدة تطوير المدارس

مواد نظرية

الإدارة العامة للتعليم

431

نايف بن عيد فرحان الرويلي

وحدة تطوير المدارس

نشاط طلابي

الإدارة العامة للتعليم

 


 

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