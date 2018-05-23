أمين منطقة الجوف : يتفقد بلديتي القريات والحديثة

جوف - عبدالعزيز المشـيطي _القريات :
قام أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، اليوم ( الأربعاء) , بجولة تفقدية على بلديتي محافظة القريات ، وبلدية الحديثة .
وبدأت الجولة بزيارة مقر بلدية القريات ، حيث التقى رئيس البلدية المكلف المهندس فرحان بن سليم العنزي ورئيس المجلس البلدي عبدالله العليه ، بعدها شاهد عرضاً مرئياً عن خطة البلدية واستعداداتها وجهودها في المحافظة مستمعاً لشرح تفصيلي من رئيس البلدية المكلف المهندس فرحان بن سليم العنزي عن الخطط التنفيذية وعن ابرز الجهود التي قامت البلدية بإنشائها وتصميمها مثل الحدائق وممرات المشاة وبعض المشاريع ، بعدها عقد اجتماع مع رئيس البلدية ومنسوبيها حثهم على مضاعفة الجهود لتقديم افضل الخدمات البلدية .
بعدها التقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم ووعدهم بتحقيق تلك الملاحظات والمطالَب .
بعد ذلك تَوَجّه إلى بلدية الحديثة والتقى برئيس البلدية المهندس الظمني الرويلي ورئيس المجلس البلدي ضيف الله الشراري ، بعدها شاهد عرضاً مرئياً يحكي عن مشاريع البلدية والخدمات التي تقدمها، ثم عقد اجتماعاً مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ونوقشت عدد من المحاور الهامة عن الطرق الهيكلية والمخططات .
وفي ختام الجولة بين المهندس الغامدي أن زياراته الميدانية للبلديات التابعة بالمنطقة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وايضا متابعة وتوجيه من وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ بالوقوف ميدانياً على المشاريع والخدمات البلدية والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين ، وأضاف أن الزيارات ستكون بصفة مستمرة ودورية على جميع البلديات التابعة للامانة .